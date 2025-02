Philippe Pascal prend officiellement la tête du groupe ADP

Ce n'était plus qu'une question de jours et c'est désormais officiel : Philippe Pascal est nommé PDG du groupe ADP à compter du 18 février, conformément au souhait exprimé par le Président de la République Emmanuel Macron dans un communiqué de presse le 20 janvier 2025 et à la suite de ses auditions par les commissions parlementaires compétentes. Il était auparavant depuis 2016, directeur général adjoint finances, stratégie et administration du groupe aéroportuaire et prend la suite d'Augustin de Romanet, président sortant.

Justine Coutard prend la direction générale déléguée

Suite à la nomination officielle de Philippe Pascal, le Comité exécutif du groupe ADP accueille de nouveaux arrivants. Sur proposition du PDG, le Conseil d'administration a nommé Justine Coutard aux fonctions de directrice générale déléguée du groupe aéroportuaire. Elle était auparavant directrice de l'aéroport Paris-Orly depuis octobre 2020. Christelle de Robillard, à compter du 2 avril 2025, est nommée au poste de directrice générale adjointe finances, stratégie et administration, en remplacement de Philippe Pascal. Depuis mars 2024, elle était membre du Comité exécutif du groupe Icade, en charge de la direction des Finances.

Enfin, Laurence Faure est nommé, à partir du 18 février, directrice de l'aéroport Paris-Orly, en remplacement de Justine Coutard. Elle exerçait auparavant les fonctions de directrice technique et bagages de l'aéroport de Paris-Orly.