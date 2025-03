PHI Aviation commence les vols offshore pour Shell avec l'Airbus H160

PHI Aviation a commencé ses opérations commerciales au large de la côte de Louisiane

L'opérateur d'hélicoptères offshore PHI Aviation a commencé ses opérations commerciales au large de la côte de Louisiane le 6 mars 2025 pour le compte de la société énergétique internationale Shell plc avec un H160, couronnant ainsi un partenariat fructueux en matière d'essais d'itinéraires. Cet hélicoptère est le premier de la flotte mondiale de H160 à effectuer des missions de transport commercial en mer.

Airbus, PHI et Shell partenaires

À partir de 2020, les trois entreprises - Airbus, PHI et Shell - ont commencé à travailler sur un nouveau partenariat. Dans le cadre d'une initiative inédite, Airbus a fourni à PHI et Shell un H160 en 2024, avant le total final de quatre livraisons, pour un programme d'essais en vol qui a permis à l'opérateur et au client final de se familiariser avec la technologie avancée et les fonctions de sécurité de l'appareil, ainsi que de placer l'appareil dans des opérations contrôlées afin de mieux comprendre ses performances. Après les 300 heures de vol d'essai, PHI compte désormais dans ses rangs 12 pilotes qualifiés pour le H160 et 12 mécaniciens A&P qualifiés pour le H160.

Cinq ans de travail

« Il s'agit d'une étape importante, attendue depuis longtemps, qui apportera des avantages matériels à nos opérations offshore dans le golfe d'Amérique », a déclaré Tony Cramp, vice-président de Shell chargé des aéronefs. « Ce projet est l'aboutissement de plus de cinq ans de travail et d'un partenariat encore plus long entre PHI, Shell et Airbus », a déclaré Scott McCarty, PDG du groupe PHI. « Le vaste programme d'essais sur route, le premier du genre, a permis à nos équipes de travailler en étroite collaboration avec Shell et Airbus afin d'évaluer et d'optimiser pleinement les capacités du H160, de former le personnel et d'assurer la certification et l'endoctrinement dans les systèmes opérationnels et de sécurité de PHI. Je tiens à saluer et à remercier tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont contribué à la réussite de ce programme d'essai d'itinéraires», ajoute Scott McCarty.

Innovations technologiques

Le H160, ex X4, est l'un des hélicoptères les plus avancés sur le plan technologique, qui comprend entre autres des moteurs Safran Arrano, des pales Blue Edge, un empennage biplan, un fuselage en matériaux composites, sans parler du train d'atterrissage actionné électriquement, dans le but de réduire le nombre de circuits hydrauliques. Capable d'effectuer des missions très variées, notamment le maintien de l'ordre, le transport offshore, la recherche et le sauvetage, l'aviation privée et d'affaires, et les services médicaux d'urgence, le H160 est entré en service au Brésil, au Canada, en France, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, en Arabie Saoudite, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays d'Europe.

Un premier simulateur de vol complet (FFS)

Avec l'entrée en service du premier simulateur de vol complet (FFS) H160 nord-américain en 2026, situé dans le centre de simulation Helisim de Grand Prairie, au Texas, Airbus continue de soutenir la commercialisation du H160. La demande du marché continuant de croître, Airbus étudie actuellement les possibilités d'implanter les futurs simulateurs de vol dans des zones de croissance telles que le Brésil et l'Australie, entre autres.