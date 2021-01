Perte nette de 12,4 Md$ pour Delta en 2020

Le chiffre est très impressionnant. La compagnie américaine Delta a annoncé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'année 2020 et pour l'ensemble de l'année, fortement impactés par la crise du transport aérien mondial liée à la pandémie du Covid-19. La compagnie membre de Skyteam a ainsi publié pour l'année 2020 une perte nette de 12,4 milliards de dollars, à comparer avec un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars pour l'année 2019. Au troisième trimestre 2020, la compagnie a perdu encore 12 millions de dollars par jour.

Pas de licenciements secs

Pour le premier trimestre 2021, Delta prévoit encore de perdre entre 10 et 15 millions de dollars par jour, avec des capacités en baisse de 35% par rapport au premier trimestre 2019. Le chiffre d'affaires total devrait être encore en retrait de 60 à 65%. La compagnie américaine précise aussi qu'elle a achevé son année avec un total de liquidités de 16,7 milliards de dollars. Compte tenu des aides étatiques qu'elle doit encore recevoir, elle prévoit d'achever le premier trimestre 2021, avec une trésorerie comprise entre 18 et 19 milliards de dollars. Delta précise aussi qu'elle est parvenue à éviter les licenciement secs en 2020. En revanche, près de 18 000 employés, soit près de 20% des effectifs, ont choisi de quitter volontairement l'enteprise l'année dernière. Elle ne prévoit pas non plus de licenciements secs d'ici mars 2021 quand le deuxième cycle d'aide gouvernementale prendra fin. Elle a néanmoins annoncé qu'elle envisageait de réduire de 400 avions sa flotte totale d'ici 2025, pour des raisons de réductions de coûts.