Pass sanitaire : SITA lance Health Protect

Alors que la compagnie australienne Qantas a jeté un pavé dans la mare en annonçant que l'accès à bord ne serait autorisé qu'aux personnes vaccinées contre le Covid-19, de plus en plus d'initiatives se mettent en place pour faciliter la mise en place de "pass", "passeports" ou "certificats" sanitaires permettant de centraliser de manière digitale tous les informations sanitaires concernant un passager. SITA vient ainsi de lancer une solution baptisée "Health Protect" qui permet de partager en toute sécurité toutes les informations sur les tests de santé ou les vaccinations nécessaires pendant le voyage.

Intégrer le traitement anticipé des passagers

L'un des avantages de la solution de SITA est de s'intégrer de manière transparente à des multiples systèmes de cartes de voyages ou de "passeports santé", ce qui permet de combler les écarts entre ces systèmes et les processus aériens et frontaliers. En intégrant le traitement anticipé des passagers (APP), elle permet aux autorités aux points d'enregistrement, de décider en connaissance de cause si un passager peut voyager, ce qui améliore la sécurité de tous les passagers et éviter des vols retours coûteux. Les passagers ne possédant pas les documents requis, ou considérés comme présentant un risque élevé, ne pourront pas s'enregistrer pour leur vol, ce qui les empêchera de se rendre à l'aéroport. En favorisant un voyage sans contact et sans interruption, Health Protect permet de combiner les fonctionnalités de localisation des passagers, des attestations de santé et des déclarations de voyages, ainsi que l'autorisation électronique de voyage (ETA).

Health Protest testé aux Emirats et à Milan

Health Protect a déjà été testée à deux occasions. Cette semaine, un petit groupe de voyageurs en provenance d'Allemagne et d'Estonie à destination des Emirats arabes unis a pu tester SimplyGo, une plateforme et application de données de santé, en temps réel. Les voyageurs ont obtenu leur résultat Covid-19 négatif via l'application SimplyGo avant de partir en voyage. Les données ont ensuite été stockées sur la plateforme de manière sécurisée pour être accessibles aux compagnies aériennes et aux agents de frontières. L'intégration avec les systèmes gouvernementaux des Emirats Arabes Unis a été possible grâce au système Health Protect. De même, SEA Milan Airports, le deuxième aéroport le plus fréquenté d'Italie, collabore avec SITA pour piloter une plateforme innovante qui numérise les déclarations de vols testés Covid-19 et gère le processus de test à l'aéroport de Milan-Malpensa.