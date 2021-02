Pass sanitaire : Air France teste l'AOK Pass vers les DOM-TOM

Dans le bouillonnement de "pass" sanitaires qui apparaissent partout, depuis que l'IATA a lancé son "Travel Pass", l'AOK Pass est en train de faire une percer en France. Après que Air Caraïbes et French bee ait annoncé le 16 février qu'elles allaient déployé l'AOK Pass sur l'ensemble de leurs lignes vers l'Outremer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Tahiti) à partir de mars, c'est au tour d'Air France d'annoncer à son tour une phase pilote avec le même pass sanitaire numérique, à partir du 11 mars sur les lignes au départ de Paris CDG vers Pointe-à-Pitre et Fort-de-France.

Une application basée sur la "blockchain"

L'AOK Pass est un pass sanitaire numérique qui a été développé par MedAire/International SOS, la Chambre internationale de Commerce (ICC) et la SGS (Société générale de Surveillance), une multinationale suisse privée qui est spécialisée dans les services dans le domaine du contrôle, de la vérification, de l'analyse et de la certification en relation avec la commercialisation et le transport des biens. L'AOK pass est disponible sous la forme d'une application pour smartphone, qui permet aux passagers d'enregistrer de manière sécurisée le résultat de leur test Covid réalisé dans un laboratoire partenaire. Une fois à l'aéroport, les passagers présentent leur smartphone en lieu et place d'un test papier. L'AOK Pass vérifie alors que le test présenté est valide et conforme à la réglementation du pays de destination via un réseau sécurisé grâce la technologie "blockchain" (chaînage de données vérifiées et partagées par un groupe donné de partenaires).

Retour d'expérience pour Skyteam

La phase de test se fera sur la base du volontariat, afin de tester l'application en conditions réelles et de recueillir les avis des passagers utilisateurs. Air France partagera ensuite le retour d'expérience avec les autres compagnies de l'alliance Skyteam, qui testent aussi actuellement d'autres solutions de digitalisation de documents sanitaires.