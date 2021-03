Pass sanitaire : Air France et ADP étendent le test sur l'AOKpass

Alors que les controverses liées aux "passeports vaccinaux", les pass sanitaires digitaux et numériques, incluant la possibilité d'intégrer l'état sanitaire des passagers (vaccins et tests) se développement de plus en plus et sont expérimentés en phase de test. Le 11 mars dernier, Air France et le groupe ADP ont lancé un test sur l'AOKpass, mis au point par MedAire International SOS, la Chambre internationale de Commerce (ICC) et la SGS (Société générale de Surveillance). Et le 15 mars, Air France et le groupe ADP ont étendu ce test aux vols aller-retour Paris CDG-San Francisco et Los Angeles. Comme le test vers Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, le test vers San Francisco et Los Angeles durera quatre semaines.

Parcours fluide et facilité

Ce test est entièrement gratuit pour le passager et s'effectue sur la base du volontariat. Le client télécharge l'application AOKpass disponible sur tous les types de smartphones et effectue son test LAMP ou PCR dans un des laboratoires partenaires. Une fois le test effectué, le laboratoire remet au passager les résultats sous la forme d'un document PDF et d'un QR code, à télécharger de manière sécurisée dans l'application AOKpass. A l'aéroport, le jour du départ, une signalétique spécifique oriente le client vers un parcours prioritaire lors de l'embarquement. Au moment de la vérification des formalités de voyage, le client présente son téléphone en lieu et place d'un test papier. L'ICC AOKpass confirme alors que le test présenté est valide et conforme à la réglementation du pays de destination, via un réseau sécurisé par la technologie "blockchain". A l'arrivée à Paris (uniquement), le passager retrouve la signalétique spécifique et bénéficie d'un accès prioritaire lors du passage des formalités de police aux frontières, lors duquel il présente à nouveau le QR code sur l'application AOKpass.