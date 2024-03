Paris-CDG et Air France : cinquante ans de vies parallèles

Il y a tout juste 50 ans, le 13 mars 1974, était inauguré l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Projet futuriste et icône de l’architecture brutaliste, cette infrastructure monumentale allait devenir au fil des années la première porte d’entrée de l’Union européenne. C’est dans cette véritable ville, où se croisent chaque jour des voyageurs du monde entier, qu’Air France a établi en 1996 son hub mondial. Aujourd’hui la compagnie représente plus de la moitié du trafic de l’aéroport et connecte à Paris plus de 200 destinations dans près de 100 pays à travers le monde.

Le terminal 1 du nouvel aéroport Paris-Charles de Gaulle est inauguré le 8 mars 1974 par le Premier ministre Pierre Messmer, après huit ans de travaux. Imaginé par le jeune architecte Paul Andreu, ce premier terminal développe un design novateur : un disque central relié à sept satellites. Imaginée pour faciliter la répartition des flux de voyageurs, cette structure singulière vaudra au terminal son surnom qui subsiste à ce jour : le camembert.

Premier vol d'Air France au départ de Roissy CDG

Le premier vol Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle décolle le 30 avril 1974. La Caravelle F-BHRA, premier appareil du type livré à Air France, s’élance vers Belgrade et Sofia, avec à son bord un équipage mené par le commandant Henri Cibert. La migration des vols de la compagnie vers Paris-Charles de Gaulle se fait progressivement, avec dans un premier temps des dessertes domestiques (Bordeaux, Nice, Toulouse) et européennes (Londres, Genève, Francfort, Turin ou encore Lisbonne).

Le véritable déménagement s’effectuera en novembre 1974, avec le transfert à Paris-Charles de Gaulle des deux tiers des vols et d’une partie de l’activité maintenance de la compagnie nationale. L’aéroport connu à l’époque sous le nom de Paris-Roissy Charles de Gaulle s'impose dès lors comme la plateforme principale d'Air France. Deux ans plus tard, en 1976, le Concorde intègre la flotte d’Air France et s’envole à vitesse supersonique vers Dakar, Rio de Janeiro, puis Caracas, Washington, Dallas et New York JFK. Paris est alors à 3h30 de New York et les clients voyageant à bord de Concorde bénéficient d’un parcours et d’un salon dédié. A partir de 1982, l'ouverture du terminal 2 de Paris-Charles de Gaulle permet à Air France de développer son réseau, notamment européen. Grâce à sa toute nouvelle flotte d’avions moyen-courrier (Boeing 737, puis Airbus A320) la compagnie multiplie les liaisons et offre un réseau toujours plus dense. En 1988, Air France compte le plus grand nombre d’escales en Europe.

Air France met en place son hub

En 1996, Air France opère une véritable révolution. La compagnie réorganise ses opérations pour faire de Paris-Charles de Gaulle un hub de correspondances : 7 plages de rendez-vous cadencées sont organisées tout au long de la journée, permettant de connecter des vols court et moyen-courriers à des vols long-courriers. L’activité est ainsi mieux répartie, les correspondances plus rapides et faciles, et Paris-Charles de Gaulle devient une véritable plaque tournante mondiale. Ce projet majeur permet à la compagnie d’assurer jusqu’à 60 vols par heure et d’accueillir toujours plus de passagers.

En 2000, Paris-Charles de Gaulle se dote d’une quatrième piste, une première en Europe.Le Terminal 2E connaît lui aussi plusieurs phases de croissance, avec l’ouverture en 2007 du Hall L, suivi quelques années plus tard du Hall M. Ces extensions successives permettent au terminal de voir sa capacité d’accueil augmentée de 20 millions de passagers par an. Pour faciliter les correspondances, les compagnies partenaires d’Air France, notamment celles membres de l’alliance Skyteam, prennent leurs quartiers au sein des terminaux exploités par Air France.

650 vols Air France à Roissy chaque jour

50 ans après son inauguration, Paris-Charles de Gaulle compte aujourd’hui 9 aérogares. Premier aéroport de France et deuxième d’Europe, il est la première porte d’entrée de l’Union européenne. Principal opérateur de l’aéroport avec 50% du trafic, Air France y assure chaque jour 650 vols, au départ ou à l’arrivée, et propose chaque semaine 25 000 opportunités de correspondance en moins de 2 heures. 100 000 clients de la compagnie y sont accueillis chaque jour, dont une partie visite les 5 salons de la compagnie (salons Business et Flying Blue Elite aux terminaux 2F, 2E Hall K, L et M. Salon La Première au terminal 2E).