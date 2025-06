Paris Air Show 2025 : TotalEnergies signe un partenariat avec Quatra

Dans le cadre de l'édition 2025 du Salon aéronautique du Bourget, TotalEnergies a annoncé la conclusion d'un partenariat avec Quatra, leader européen dans la collecte et le recyclage d'huiles de cuisson usagées. Cet accord porte sur une durée de quinze ans à partir de 2026, pour la fourniture de 60 000 tonnes par an d'huiles usagées à destination des bio-raffineries de TotalEnergies. Cet accord contribue à la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières éligibles à la production de biodiésel et de carburants aériens durables (SAF).

Dans le cadre de cet accord, Quatra collecte les huiles de cuisson usagées directement chez les restaurateurs, les chaines de restauration ou les industriels en France et en Europe. Elles sont ensuite acheminées et filtrées sur les sites Quatra avant d’être expédiées vers les bioraffineries TotalEnergies pour la production de biocarburants routiers et de SAF.

TotalEnergies a converti ses raffineries de La Mède (Bouches-du-Rhône) et de Grandpuits (Seine-et-Marne) en bio-raffineries :

La Mède : Démarrée en 2019, la bio-raffinerie de La Mède a une capacité de production de 500 000 tonnes par an de biocarburants. Grâce à sa bioraffinerie de La Mède, TotalEnergies est le seul producteur de biodiésel HVO en France. Le site produira par ailleurs des carburants aériens durables cette année pour approvisionner les aéroports de la région Sud.



Grandpuits : dans le cadre de sa conversion en plateforme zéro pétrole, le site comprend notamment une bio-raffinerie d'une capacité de production de 230 000 tonnes par an de carburant aérien durable. Son démarrage est prévu en 2026. TotalEnergies est associé à SARIA, leader européen de la collecte et la valorisation de matières organiques en produits durables qui fournira la majorité de l'approvisionnement du site en matières premières.

Les huiles de cuisson usagées sont le produit de base de fabrication des bio-carburants les plus utilisés actuellement, les "HEFA" ("Hydroprocessed Esters and Fatty Acids" ou 'Hydrotraitement d'esters et acides gras".