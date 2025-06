Paris Air Show 2025 : Safran et Saft s’associent pour un système de batteries haute tension

Safran Electrical & Power et Saft signent un partenariat...

Safran Electrical & Power et Saft, filiale de TotalEnergies annoncent la signature d’un partenariat exclusif pour développer un système de batteries haute tension destiné à l’aviation. Ce projet marque une étape clé vers la prochaine génération d’aéronefs. Ce nouveau système de batteries haute tension est conçu pour répondre à la demande croissante d’électrification des avions.

Il permettra d’ouvrir la voie à une véritable révolution de l’énergie embarquée en délivrant des niveaux de puissance inédits, une capacité de stockage accrue et une alimentation prolongée. Grâce à l’expertise combinée de Safran et de Saft, le système intègre des cellules lithium-ion haute performance, des technologies de pointe en matière de confinement thermique, de gestion du système et des algorithmes de sécurité de dernière génération, pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes.

Des performances évolutives

Les performances de la batterie sont entièrement évolutives, au sens ou ses cellules et composants ont été conçus pour s’adapter facilement à différents types d’aéronefs. Son architecture modulaire, avec des éléments ajustables en longueur, permettra une intégration idéale et répondra aux différentes contraintes d’installation propres aux plateformes avion. En s’appuyant sur les technologies de batteries les plus récentes – des cellules actuelles au lithium-manganèse-fer-phosphate (LMFP), jusqu’aux cellules tout solide (solid state) de demain, ce nouveau système garantira un niveau de performance optimisé.

Mettre sur le marché un système de batteries haute tension de rupture

« Notre première collaboration avec Saft a révélé la force de notre synergie. Nous sommes ravis de poursuivre cette dynamique », déclare Bruno Bellanger, Président de Safran Electrical & Power. « Notre ambition est de mettre sur le marché un système de batteries haute tension de rupture, véritable tournant pour notre industrie. L’électrification sera un pilier majeur pour faire de l’aviation un secteur à zéro émission nette d’ici 2050, et nous comptons être à l’avant-garde de cette transition. »