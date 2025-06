Paris Air Show 2025 : ATR et Pratt&Whitney Canada (RTX) vont travailler sur un avion régional encore plus économe

Dans le cadre de l'édition 2025 du Salon aéronautique du Bourget, les deux partenaires historiques ATR et Pratt&Whitney Canada (RTX) ont dévoilé un partenariat renouvelé visant à développer une technologie de propulsion avancée pour les turbopropulseurs régionaux de demain. Cette collaboration vise à capitaliser sur les performances des ATR équipés de moteurs Pratt & Whitney Canada PW127XT et à les améliorer, ainsi qu’à explorer des technologies pour la future génération d’avions, notamment le concept ATR EVO.

Faire rimer durabilité et fiabilité

Les deux entreprises exploreront une série de technologies visant à accroître encore l’efficacité, les performances et les coûts d’exploitation des turbopropulseurs régionaux, en s’attachant à : améliorer l’efficacité thermique pour réduire encore la consommation de carburant, utiliser des matériaux avancés pour améliorer la durabilité et la fiabilité du moteur, afin de réduire les coûts de maintenance, améliorer l’aérodynamique de l’avion en optimisant l’intégration du moteur, de la nacelle et de l’avion.

300 000 heures de vols accumulées pour les PW127XT-M

ATR et Pratt & Whitney Canada exploreront également le potentiel disruptif de la propulsion hybride-électrique dans le cadre de l’étude de faisabilité du concept d’avion de future génération d’ATR : l’ATR "EVO". L’objectif est de tirer parti de l’expérience combinée des deux entreprises en vue d’améliorer l’efficacité et les performances des avions de future génération en appliquant les technologies de propulsion hybride-électrique et d’avion électrifié. Aujourd’hui, environ 1300 ATR propulsés par des moteurs Pratt & Whitney Canada sont en service dans le monde, dont plus de 60 sont équipés du modèle de moteur le plus récent, le PW127XT-M. Depuis leur entrée en service en 2022, les moteurs PW127XT-M ont accumulé plus de 300 000 heures de vol et permis d’améliorer de 40 % le temps passé sous l’aile, de réduire de 20 % les coûts de maintenance et d’améliorer d’au moins 3 % le rendement énergétique. « Depuis notre collaboration pionnière autour du PW120 dans les années 1980, ATR et Pratt & Whitney Canada n’ont cessé de faire progresser l’aviation régionale. Nous visons maintenant la prochaine génération de moteurs, et notamment une amélioration du rendement énergétique, une réduction des émissions de CO2, et une hausse de la performance opérationnelle. En travaillant ensemble à l’amélioration du PW127XT-M, nous façonnons les technologies qui seront à l’origine de la future génération d’avions régionaux – une étape-clé dans l’étude de faisabilité du concept ATR ‘EVO’ » a indiqué Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR.