Paris Air Show 2025 : ATR confirme une forte reprise du marché

Le constructeur ATR a profité de l'édition 2025 du Salon aéronautique du Bourget pour faire un point général sur son activité et a donné des indication sur des prévisions réévaluées sur les besoins mondiaux en turbopropulseurs d'ici les vingt prochaines années.

Avec un total de 30 nouvelles commandes passées depuis le début de l'année 2025, se décomposant en 19 ATR 72-600 pour le compte de Uni AIR (filiale de EVA Air) et 11 ATR 72-600 pour deux clients compagnies dont le nom n'a pas été révélé. Rappelons, à titre de comparaison, qu'ATR a eu 26 commandes en 2022, 40 en 2023, 54 en 2024, et donc que l'année 2025 s'annonce excellente avec 30 commandes en seulement six mois. ATR célèbre aussi un événement important de son histoire, puisqu'il a annoncé avoir atteint la barre des 1 900 exemplaires vendus pour ce type de programme.

L'Asie-Pacifique en pointe

Concernant les prévisions de marché global pour les turbopropulseurs à l'horizon des vingt prochaines années, ATR annonce qu'il y a actuellement 1 650 appareils en service. Et le constructeur anticipe le fait que ce chiffre devrait monter à 2 585 appareils à l'horizon de 2044. Cette augmentation se fera via une croissance nette de 880 nouveaux appareils, 1 100 en remplacement et 605 qui resteront en service. D'ici à 20 ans, le constructeur anticipe un total de 2 100 livraisons. La ventilation par régions montre que l'Asie-Pacifique sera la zone la plus demandeuse de nouveaux appareils, avec 835 exemplaires. Suivent l'Europe (360), l'Amérique du Nord (255), l'Afrique (240), l'Inde (210) et l'Amérique du Sud (200).

Les produits premium de Air Tahiti et JSX

Parmi les nouveautés en termes de produits, notons que la compagnie régionale polynésienne Air Tahiti a annoncé qu'elle avait sélectionné "ATR HighLine", la configuration tout affaires, pour ses quatre ATR 72-600 récemment commandés. Le nouveau service VIP doit débuter dans la seconde moitié de 2026, avec des vols vers Bora Bora et Raiatea. Les avions seront équipés de 26 sièges affaires très confortables, imaginés par Geven. Ils auront une largeur d'assise de 21,6 pouces (54,8 cm), un pitch (écartement entre les rangées) de 39 pouces (près de 1 mètre), un inclinaison de dossier de 7 pouces (près de 17,8 cm), une tablette, des espaces de rangement, des ports USB A et C et un accès direct au couloir. Par ailleurs, la compagnie JSX va lancer des opérations aux Etats-Unis en ATR d'ici la fin de l'année 2025, avec deux ATR 42-600 loués pour desservir des aéroports plus confidentiels ou pas assez desservis. JSX a récemment signé une lettre d'intention pour commander ferme 15 nouveaux ATR en configuration "HighLine", plus des options pour 10 appareils supplémentaires. Pour les appareils en commande ferme, il pourra s'agir soit d'ATR 42-600 avec une configuration de 30 sièges de classe premium, ou d'ATR 72-600 de 30 sièges tout affaires.