Paris Air Show 2025 : ANA et Safran dévoile "THE Room FX"

La compagnie ANA (All Nippon Airways) et Safran Seats ont profité du deuxième jour de l'édition 2025 du Salon aéronautique du Bourget pour dévoiler "THE Room FX", le nouveau siège de classe affaires qui va équiper les Boeing 787-9 de la compagnie japonaise à compter de 2026. Il prolonge et améliore les fonctionnalités du siège "THE Room" déjà présent sur les Boeing 777-300ER du transporteur aérien japonais.

Le siège a été développé par ANA et Safran, en collaboration avec le studio de design Acumen. L’espace a été repensé avec une combinaison d’éléments design tels qu’une porte privative et des cloisons plus fines entre les sièges, des lignes courbes dans le dossier et une disposition alternée des sièges orientés vers l’avant ou vers l’arrière. Ce design optimise la cabine du Boeing 787, créant une sensation d’espace comparable à celle d’un appareil plus grand et atteignant un haut niveau de confort. L'implantation 1-2-1 et les portes coulissantes des deux sièges centraux peut permettre de créer un espace plus grand pour les sièges contigus, en rabattant les cloisons de séparation.