Paris Air Show 2023 : emballement

Avalanche de contrats au Salon du Bourget ?

A quelques jours du prochain Salon aéronautique du Bourget, il y a comme un certain emballement autour d'éventuelles annonces de commandes au bénéfice des avionneurs et par contre-coup des motoristes. Et il est vrai que cet événement est une formidable caisse de résonance médiatique en la matière. D'autant que l'édition 2021 n'a pas eu lieu pour cause de pandémie. Y- aura-t-il un effet rattrapage du côté de la filière aéronautique civile après ces années de disette ?

Tout semble l'indiquer. «Nous sommes entrés dans une phase de méga-contrats », constatait récemment Darren Hulst, directeur Marketing de Boeing. Une phase dont le début s'est surtout fait au bénéfice du constructeur américain avec, depuis le mois de décembre 2022, les commandes successives de United Airlines, Air India, Saudia, Riyadh Air et Ryanair pour un total de 604 avions fermes, 967 en incluant les options.

Airbus jouera sa partition, forcément

Airbus a eu sa part d'Air India (250 mono et bicouloirs), engagement qui se concrétisera peut être par un contrat en bonne et due forme signé pendant le Salon ; tandis que l'on reparle d'IndiGo pour 500 exemplaires, options incluses, et que Delta Air Lines devrait trancher pour le remplacement de 80 bicouloirs. Sans oublier Turkish Airlines mais qui semble avoir décidé de repousser des annonces pour 600 appareils, Airbus et Boeing, faites dans un contexte d'élections présidentielles.

Même Emirates a encore un besoin pour 150 avions alors qu'elle doit encore réceptionner pas moins de 126 Boeing 777-9, 30 Boeing 787-9 et 50 Airbus A350-900. Au final, le calendrier des annonces est à la main des clients et il ne reste plus qu'une poignée de jours pour mettre fin à un suspense d'ores et déjà insoutenable tout en sachant que le Salon du Bourget est le pré carré d'Airbus qui y jouera forcément sa partition.

Ne pas oublier les "invisibles"

Pour autant, il ne faudrait pas que cette éventuelle avalanche très médiatique de mega-contrats, tous forcément plus historiques les uns que les autres, forcément comme disait Marguerite Duras, ne fasse oublier ces « invisibles » de la filière que sont les ETI et PME dont le rôle est essentiel à son bon fonctionnement et auxquelles nous consacrons un bel éclairage par le biais d'une approche territoires.

Le carburant fossile, le vrai coupable

Car, les Régions jouent aussi un rôle qui est très loin d'être négligeable et les grands industriels le savent bien. Nous aussi d'ailleurs. Enfin, il ne faudrait pas que cette éventuelle avalanche de commandes ne masque les efforts réels de la filière en faveur de la décarbonation du transport aérien. Tout le monde sait que l'avion n'est pas le coupable. Ce dernier est le carburant fossile qu'il utilise et qui, en brûlant, émet du CO2. Des solutions de remplacement sont bien en cours et le Salon du Bourget sera aussi l'occasion de le rappeler et/ou de le faire découvrir.