Par peur des drones ukrainiens, la résidence de Vladimir Poutine est désormais protégée par 6 systèmes antiaériens

Un site spécial Le lac Valdaï (oblast de Novgorord, Russie), situé entre Moscou et Saint-Pétersbourg, est connu pour accueillir sur ses berges un grand complexe abritant l'une des résidences de Vladimir Poutine, le président russe. Ce site est bien évidemment sous haute surveillance et dispose de nombreux systèmes de sécurité, y compris des systèmes antiaériens. Les images disponibles sur Google Earth permettent d'ailleurs de confirmer la présence d'une batterie antiaérienne longue portée S-300 (SA-10 Grumble) ou plus que probablement S-400 (SA-21 Growler) depuis au moins le 28 mai 2009. Celle-ci est déployée à moins de 5 kilomètres, plus au nord, en dehors du complexe. Toutefois, les dernières images Google Earth de la zone, prisent le 6 mai 2024, montrent une très forte augmentation des défenses antiaériennes. Grâce aux informations publiées par Mark Krutov et sa géolocalisation des systèmes , il est possible de confirmer la présence de la batterie antiaérienne longue portée - qui n'a pas bougé depuis mai 2009 - mais aussi de 5 systèmes antiaériens mobiles courte portée Pantsir S1 (SA-22 Greyhound). À la différence de la batterie antiaérienne longue portée, ces 5 systèmes ne sont pas directement placés sur le sol ; le système le plus au sud est placé sur un monticule, spécialement construit pour ce type de véhicule.

les quatre autres sont situés sur des tours métalliques, d'une dizaine de mètres de hauteur. Cette mise en hauteur permet aux canons des Pantsir d'avoir un angle de tir plus élargit mais aussi et surtout, une détection radar bien plus efficace. D'ailleurs, les images satellites montrent également la présence de trois autres tours métalliques mais sans aucun système antiaérien placé sur celles-ci ; les constructions sont peut-être récentes et les Pantsir ne sont pas encore arrivés ? Sont-elles vides car le Président russe n'est pas présent et de fait, uniquement "armées" lorsque ce dernier est dans sa résidence ?

Au moins 5 systèmes antiaériens courte portée Pantsir (avec une possibilité de 3 supplémentaires) et une batterie antiaérienne longue portée sont visibles sur les images satellites du 6 mai 2024 du site de Valdaï. © Air&Cosmos, Google Earth

Ce déploiement s'explique par les attaques de drones suicides ukrainiens sur Moscou et Saint-Pétersbourg . C'est ni plus, ni moins une grande partie de l'ouest de la Russie qui se trouve à portée des différents drones suicides ukrainiens, y compris Valdaï. Or, le Pantsir S1, en plus de pouvoir intercepter à courte distance des avions, hélicoptères ou missiles, peut également détecter et détruire des drones. Pour rappel, le Pantsir se base sur un châssis de camion 8x8 (plusieurs versions) sur lequel a été placé une tourelle à vocation sol-air. Cette tourelle comprend alors : 2 canons à tir rapide de 30 mm à très courte portée (4 kilomètres),

12 missiles sol-air courte portée (12 kilomètres de portée, 15 kilomètres d'altitude),

1 radar de surveillance 2RL80 (bande S, 360°, élévation de 0 à 60°) placé au-dessus de la tourelle et d'une portée de 36 kilomètres,

1 radar de suivi de cible et de guidage missile 1RS2-1 (bande X/Ku), placé à l'avant de la tourelle et d'une portée de 28 kilomètres.

Système antiaérien courte/très portée Pantsir-S1M. © Rosoboronexport

21 Pantsir à Moscou À propos de Moscou et en dehors du brouillage GPS, le déploiement de Pantsir dans la capitale russe fut la première réponse à la menace de ces drones ukrainiens. Au départ, trois systèmes ont été déployés sur les toits de Moscou et ensuite renforcés par d'autres Pantsir supplémentaires autour de la capitale russe. Ces renforts s'accompagnent également par la construction de tours ou de monticules pour une partie des systèmes déployés. Des versions assez rares du Pantsir sont mêmes visibles dans la région ; au moins deux Pantsir-SA sont déployés . Ceux-ci sont en réalité des Pantsir développés pour le combat arctique et sont bien loin de leur zone de confort. Toutefois, leur présence démontre clairement un besoin urgent de protéger Moscou des drones ukrainiens. Aujourd'hui, d'après les informations de Mark Krutov et des images disponibles en sources ouvertes, la défense antiaérienne de Moscou comprend : 2 batteries longue portée S-400.

22 systèmes courte portée, tous des Pantsir hormis un lance-missiles courte portée Thor (SA-15 Gauntlet).

2 systèmes antiaériens courte portée arctiques (au nord), probablement deux Tor M2DT ou deux Pantsir-SA, respectivement, la version articulée du Tor et du Pantsir, toutes deux prévues pour l'Arctique.

2 probables systèmes antiaériens courte portée (à l'est) mais la seule image disponible ne permet pas de clairement identifier les deux véhicules.

Défenses antiaériennes courte et longue portée autour de Moscou. © Air&Cosmos, Google Earth

Contrairement à Valdaï, Moscou est principalement protégée par des systèmes au sol ou sur des monticules. Quelques-uns de ces monticules ont spécifiquement été construits mais la plupart sont d'anciennes décharges recouvertes de terre et aménagées avec du béton pour accueillir un ou deux systèmes antiaériens courte portée. Deux tours sont visibles au nord ; l'une comprend un Pantsir, l'autre un Tor. À noter que les six Pantsir (2x "2 déployés au sol" et 2x "1 déployé au sol") situés à l'ouest de Moscou sont déployés principalement pour couvrir une zone de résidences de haut dignitaires russes.

Nouveau déploiement de Pantsir sur une tour métallique dans les environs de Moscou. © Open Sources