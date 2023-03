Les Russes déploient un système antiaérien Pantsir à Tuapse après l'attaque de drones

Dans la nuit du 27 au 28 février, deux explosions étaient entendues dans la ville de Tuapse/Touapsé (Kraï de Krasnodar, Russie). Les Ukrainiens avaient lancé des drones en direction de cette ville, en visant son importante raffinerie ( article sur le sujet ). Cette attaque fait aussi suite à une série d'attaque contre des installations stratégiques russes, notamment sur une tentative ratée sur une installation gazière proche de Moscou ( plus d'informations dans cet article ).

Les Forces armées russes ont réagit à cette attaque en déployant au moins un système antiaérien courte portée Pantsir-S2. Sa présence a notamment été confirmée par une vidéo prise depuis un bateau et publiée le 6 mars (voir tweet ci-dessous). Ce dernier est positionné au bout du plus grand quai du port de Touapsé et protège donc les installations contre les avions, hélicoptères, drones et missiles ukrainiens. Ce système a montré quelques faiblesses en Ukraine face à différents drones ukrainiens (types TB2 ou drones suicides) mais reste tout l'un des systèmes antiaériens courte portée les plus modernes en Russie.

Le radar SOTS (bande S) du Pantsir-S2 peut détecter des cibles à 40 kilomètres de distance. Si la cible rentre dans une bulle de 30 kilomètres autour du Pantsir-S2 et à une altitude maximale estimée à plus de 10 kilomètres, le système antiaérien peut l'abattre avec l'un de ses 12 missiles sol-air. En défense rapprochée, le Pantsir-S2 peut aussi utiliser ses deux canons 2A38M de 30 mm (tir rapide, portée de 0,2 à 4 kilomètres).

Le tweet ci-dessous identifie le système comme un Pantsir-S1 or ce dernier dispose d'un radar de forme rectangulaire, contrairement au radar double antenne du Pantsir-S2 visible sur la vidéo en questio