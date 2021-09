Panasonic Avionics lance une nouvelle antenne de bande Ku

Panasonic Avionics a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle antenne de bande Ku de nouvelle génération, qui sera développée en collaboration avec ThinKom Solutions. Baptisée ThinAir, elle sera proposée aux compagnies aériennes à partir de 2023 en installation en ligne ou en retrofit.

Orbite basse et orbite géostationnaire

La nouvelle antenne permettra de connecter les avions avec le large réseau de satellites de communication de Panasonic avec une connection en bande Ku à grande vitesse. Elle permettra de se connecter autant aux satellites LEO (orbite basse) que GEO (orbite geostationnaire). Elle permettra aussi une meilleure efficacité aérodynamique, des opérations porte à porte et une réduction des coûts opérationnels. Plus de 2 300 avions sont maintenant connectés avec le réseau de communications global de Panasonic Avionics qui permet aux compagnies aériennes d'améliorer l'expérience passager en matière de connexion à Internet, d'accès au streaming video et d'accès aux applications réservées aux équipages. Plus de 3 750 avions de différentes compagnies aériennes recourent aux services de Panasonic Avionics pour la connectivité en vol.