Panasonic améliore la connectivité IFE pour la région Asie-Pacifique

2544 appareils pourront être "upgradés"

Panasonic Avionics va passer à la phase 3 de l'amélioration de la connectivité IFE pour tous les compagnies de la région Asie-Pacifique. La connectivité XTS (Extreme High Throughput Satellite) est permise grâce à l'intermédiaire du satellite APSTAR-6D (lancé le 9 juillet 2020 sur une fusée Longue Marche 3B) qui est partie intégrante d'un réseau de satellites de communication à bande Ku, de troisième génération. Panasonic est prêt à finaliser l'amélioration des systèmes IFE de 2544 avions au cour du mois prochain. Le satellite APSTAR-6D a été conjointement conçu par APSATCOM et Panasonic Avionics. ll fournira une capacité de connectivité Ku-Band aux compagnies chinoises mais aussi les routes très denses d'Asie orientale, incluant Tokyo, Seoul, Beijing, Shanghai, Hong Kong, Malaisie, Singapour et Indonésie.

21 compagnies clientes en Asie pour Panasonic

Pour l'instant un total de 21 compagnies aériennes asiatiques, représentant une flotte totale de 800 appareils, ont choisi Panasonic Avionics comme fournisseur IFE, comme Air China, All Nippon Airways (ANA), Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern, EVA Air, Garuda Indonesia, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines, Japan Airlines (JAL), Singapore Airlines, Thai Airways et Xiamen Airlines. Le satellite APSTAR-6D pourra fournir en outre une connectivité HTS (High Throughput Satellite) pour les régions de l'Océan Pacifique, l'océan Indien, l'Australie et les mers du Sud jusqu'à l'Antarctique.