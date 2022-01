Pakistan International Airlines (PIA) voudrait faire son retour en Europe à partir de mars

La compagnie Pakistan International Airlines (PIA) ambitionne d'atterrir à nouveau sur les aéroports européens à partir de mars 2022. Elle en avait été bannie par l'AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne) en juin 2020 suite au crash d'un Airbus A320 (vol PK8303) de PIA le 22 mai 2020 à l'approche de l'aéroport de Karachi, et qui avait fait 97 victimes (sur un total de 99 passagers). Un rapport avait mis à l'époque en cause la déconcentration des pilotes et une absence de réactivité des contrôleurs aériens. Parallèlement, une enquête du Parlement pakistanais avait fait état du fait "qu'une grande partie des licences de pilotes délivrées étaient invalides". Le ministre de l'Aviation pakistanais Gulam Sarwar Khan avait révélé que 262 des pilotes pakistanais sur les 860 en activité n'avaient selon lui "pas participé en personnes aux examens" et que des prête-noms avaient été payés pour les passer à leur place.

Audit de l'OACI

Dans une récente conférence de presse à Islamabad, ce dernier a déclaré qu'une équipe de l'OACI (Organisation internationale de l'Aviation Civile) avait reconnu les efforts faits par l'Autorité de l'Aviation civile pakistanaise lors d'un audit de sécurité réalisée l'année dernière. "PIA s'est portée candidate pour une reprise des vols européens. Nous espérons que les opérations aériennes puissent reprendre en février ou en mars", a précisé Gulam Sarwar Khan. L'AESA n'a pour l'instant pas indiqué quand l'interdiction de vol serait officiellement levée.

Avant l'interdition, PIA opérait des vols vers Barcelone, Birmingham, Londres-Heathrow, Manchester, Copenhague, Milan, Oslo et Paris CDG.