Outremer : Air Austral et Aircalin nouent un accord commercial interlignes

Les deux compagnies ultramarines Air Austral et Aircalin ont récemment dévoilé un accord commercial de type "interlignes" (ou "interline", selon l'appellation anglophone très usuelle) permettant de renforcer la connectivité entre la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Depuis le 1er novembre, cet accord permet de créer une véritable passerelle entre les deux territoires ultramarins en proposant aux voyageurs une liaison simplifiée via Bangkok.

Une réservation unique pour l'ensemble du trajet

Dans le sens Réunion-Nouméa, les passagers pourront décoller chaque mercredi à 20h00 pour atterrir à 6h55 (heure locale) à Bangkok le lendemain matin. La correspondance d'Aircalin décolle de Bangkok à 16h25 (heure locale) pour atterrir à Nouméa à 6h30, le lendemain matin. Dans le sens Nouméa-Réunion, les trajets retour se feront chaque mercredi et samedi. Le vol décolle de Nouméa à 1h30 (heure locale) et arrive à Bangkok à 7h40 (heure locale). La correspondance pour le vol d'Air Austral se fait à 9h00, avec une arrivée à la Réunion prévue à 13h45 (heure locale).

Pour rappel, un accord interlignes (ou "interline") est un accord qui permet aux passagers de réserver un billet unique, même si les deux parties du trajet sont faites par deux compagnies différentes. Cela implique que les deux compagnies acceptent mutuellement les billets de l'autre. De même les passagers peuvent enregistrer leur bagage pour l'ensemble du trajet combiné, sans qu'ils soient obligés de les ré-enregistrer au moment de la correspondance. Cet accord implique aussi que les compagnies puissent trouver des alternatives en cas de retard ou d'annulation. Il ne faut pas confondre l'accord "interlignes" avec l'accord de partages de codes. L'accord de partage de codes (ou "codeshare") est un accord par lequel une compagnie vende des billets sous son propre numéro de vol, mais que le vol est effectivement opéré par l'autre compagnie partenaire.