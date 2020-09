Otto Aviation dévoile son Celera 500L

V12 Diesel et six passagers

Non, nous ne sommes pas le 1er avril et il ne s'agît pas d'un gag, mais bien d'un avion à l'architecture, au dessin plutôt inhabituels. Otto Aviation a récemment dévoilé son Celera 500L, un avion d’affaires à six passagers propulsé par un seul moteur Diesel Red A03 V12, d'une puissance de 500 ch. À ce jour, le prototype grandeur nature de la compagnie a effectué 31 vols d’essai. Otto Aviation a annoncé une certification FAA prévue pour 2023, suivie d'une entrée de service en 2025.

Du laminaire partout

Selon la compagnie, le monomoteur à hélice propulsive aura une vitesse de croisière maximale de 391 kts (724,1 km/h) et une autonomie de l'ordre de 4 500 nautiques (8 334 km), tout en offrant une cabine d'une hauteur de 1,85 m avec six sièges passagers. Le dessin de l'appareil et sa conception lui permettront surtout, selon son avionneur, une économie de 18 à 25 nautiques par gallon de carburant (soit de 33,3 à 46,3 km tous les 3,8 l). Pour atteindre cette efficacité, Otto a déclaré que le Celera 500L utilise un flux laminaire « étendu » au fuselage, aux ailes et aux surfaces d'empennage.

Une forte réduction de traînée

Selon Otto Aviation, cette utilisation extensive de flux laminaire permet des gains de réduction de traînée allant jusqu'à 59 %. Le constructeur aéronautique affirme également que les émissions de carbone de l’avion seront environ 80 % inférieures à celles des avions d’affaires comparables et 40 % inférieures à celles des avions de ligne actuels.