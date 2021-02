Orly ferme son terminal 4 au trafic commercial

La crise du transport aérien mondial liée à la pandémie du Covid-19 continue à fortement perturber le trafic des aéroports français et notamment parisiens. Ainsi, alors qu'il avait déjà été bouclé en novembre et en décembre, le terminal 4 d'Orly (anciennement Orly Sud) vient à nouveau d'être fermé au trafic commercial, lundi 15 février à minuit. Cette fermeture "jusqu'à nouvel ordre" est la conséquence directe de la fermeture des frontières françaises aux liaisons hors Union européenne depuis le 31 janvier et aux fortes restrictions concernant les liaisons vers les destinations d'outremer qui ne sont possible que pour des "motifs impérieux". Les vols des compagnies qui opéraient au départ du terminal ont été répartis sur les terminaux 2 et 3 qui fonctionnent encore partiellement, tandis que le terminal 1 reste lui aussi toujours fermé. Rappelons que, déjà un grand nombre de vols opérés traditionnellement au départ du terminal 4, avaient déjà été transférés avant cette fermeture. Corsair n'y gardait que ses vols vers Dzaoudzi et vers la Réunion. Air Caraïbes et French bee opèrent aussi la quasi totalité de leurs vols au départ du terminal 3, et les vols vers la Réunion qui étaient encore opérés au départ du terminal 4, devraient donc être aussi transférés.

Orly fermé pendant deux mois en 2020

Rappelons que Orly a été totalement fermé au trafic commercial passagers pendant le premier confinement le 1er avril 2020, suite à l'effondrement du trafic. Sous la pression des compagnies aériennes, soucieuses de profiter de la petite reprise du trafic estival, l'aéroport avait rouvert partiellement le 26 juin 2020.