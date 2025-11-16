Opération Titan : le centre spatial de Guyane sous protection

Le 4 novembre dernier, décollait Ariane 6 avec à bord le satellite d’observation de la Terre Sentinel-1D de l’Union Européenne. Ariane 6 peut voler tranquille, grâce à ses anges gardiens.
C’est une des missions clés des Forces Armées en Guyane (FAG) : protéger le centre spatial guyanais, le CSG, en particulier lors d’un lancement. A la différence des bases de lancement de Cap Canaveral, Vandenberg en Californie, ou Plesetsk en Russie, le CSG n’appartient pas aux forces armées. Il a toutefois une très grande valeur stratégique car il est actuellement la seule porte d’accès autonome à l’espace pour l’Europe.
Depuis son vol inaugural en juillet 2024, Ariane 6 enchaîne les livraisons de satellites très importants : Sentinel-1D, le satellite météo européen MetOp SG-A1, dont les données sont parmi les plus précises du monde et sont couramment utilisées par les gouvernements européens, et le dernier satellite français de renseignement optique CSO-3, atout clé de la défense française et européenne. Mais déjà avant Ariane 6, le CSG a accueilli des charges utiles à haute valeur stratégique qui ont besoin de protection. C’est le but de l’opération Titan des FAG, lancée en 2008.
L’opération Titan réunit les trois armées françaises. C’est avant tout une protection du site en continu, d’une part pour éviter toute intrusion ou tentative de sabotage, mais aussi car une campagne de col dure plusieurs semaines. Cette protection continue est confiée aux FAG, ainsi qu’à la Gendarmerie. Les FAG sont également impliquées dans la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane (opération Harpie) et dans la protection des territoires ultra-marins, souvent cités par le Président de la République Emmanuel Macron pour leur valeur stratégique et économique.
Pour chaque lancement, les forces terrestres sont rejointe d’une part par la Marine, et d’autre part par les aviateurs. La Marine déploie une paire de bâtiments. De son côté, la base aérienne BA 367 de Cayenne-Rochambeau déploie des moyens d’aviation légère dans le cadre du dispositif particulier de Sûreté Aérienne (DSPA). Pour le dernier vol Ariane 6, il s’agissait d’un hélicoptère Caracal et d’un hélicoptère Fennec. Dans le cas d’un tir à très haute valeur stratégique, comme le déploiement de CSO 3, le dispositif aérien est particulièrement renforcé avec le déploiement dans les airs de chasseurs Rafale, d’un Awacs et un avion-ravitailleur C-135. Lors du tir CSO-3, l’Awacs était piloté par le pilote et astronaute de réserve Arnaud Prost, tandis sur l’astronaute Thomas Pesquet, également réserviste, était à bord du C-135. Le dispositif inclut également des moyens de lutte anti-drone.
