Opération Titan : le centre spatial de Guyane sous protection

C’est une des missions clés des Forces Armées en Guyane (FAG) : protéger le centre spatial guyanais, le CSG, en particulier lors d’un lancement. A la différence des bases de lancement de Cap Canaveral, Vandenberg en Californie, ou Plesetsk en Russie, le CSG n’appartient pas aux forces armées. Il a toutefois une très grande valeur stratégique car il est actuellement la seule porte d’accès autonome à l’espace pour l’Europe.

Depuis son vol inaugural en juillet 2024, Ariane 6 enchaîne les livraisons de satellites très importants : Sentinel-1D, le satellite météo européen MetOp SG-A1, dont les données sont parmi les plus précises du monde et sont couramment utilisées par les gouvernements européens, et le dernier satellite français de renseignement optique CSO-3, atout clé de la défense française et européenne. Mais déjà avant Ariane 6, le CSG a accueilli des charges utiles à haute valeur stratégique qui ont besoin de protection. C’est le but de l’opération Titan des FAG, lancée en 2008.

Rester dans l’anticipation des menaces

L’opération Titan réunit les trois armées françaises. C’est avant tout une protection du site en continu, d’une part pour éviter toute intrusion ou tentative de sabotage, mais aussi car une campagne de col dure plusieurs semaines. Cette protection continue est confiée aux FAG, ainsi qu’à la Gendarmerie. Les FAG sont également impliquées dans la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane (opération Harpie) et dans la protection des territoires ultra-marins, souvent cités par le Président de la République Emmanuel Macron pour leur valeur stratégique et économique.