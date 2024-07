Tir d'Ariane 6 : l'Armée de l'Air et de l'Espace publie une vidéo

Le 9 juillet 2024, le grondement d'un lanceur spatial lourd se faisait à nouveau entendre en Guyane : Ariane 6 vient d'effectuer son premier vol inaugural, 1 an et 4 jours après le dernier vol d'Ariane 5 (VA-21, 5 juillet 2023). À l'occasion de ce lancement, et comme lors de précédents tirs, les Forces armées françaises étaient déployées dans le cadre de l'opération Titan pour sécuriser le Centre spatial guyanais (Guyane, France). Il était alors possible d'apercevoir trois avions de combat Rafale, arrivés de métropole, deux hélicoptères légers Fennec (ET 68 Antilles-Guyane), un hélicoptère de transport moyen Puma, les patrouilleurs de la classe La Confiance de la Marine nationale, et bien d'autres moyens encore. Des images ont d'ailleurs été publiées sur les réseaux sociaux (ci-dessous).