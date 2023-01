Olivier Mazzucchelli, nouveau président de Transavia

Bouleversement à la tête de la compagnie Transavia. Après sept ans passés à la présidence, Nathalie Stubler laisse sa place à Olivier Mazzucchelli, et est nommée Conseillère spéciale sur la stratégie de décarbonation du groupe Air France-KLM, directement rattachée à Benjamin Smith, directeur général du groupe Air France-KLM.

Olivier Mazzucchelli, qui prendra ses nouvelles fonctions le 16 janvier 2023, était auparavant président de HOP !, la compagnie régionale d'AIr France. Il avait rejoint le groupe Air France en 2000 en tant qu'assistant maître d'ouvrage (AMO), pour l'optimisation des plannings de personnels navigants. Il a ensuite occupé diverses fonctions dans le domaine de la maintenance, dont celle de directeur-général de Spairliners (co-entreprise entre Air France Industries et Lufthansa Technik, basée à Hambourg), avant devenir en 2015 chef d'escale Air France à Marseille. En 2017, il est devenu directeur général des opérations de HOP ! et a été nommé président de HOP ! en septembre 2022.

Hervé Boury deviendra quant à lui le 16 janvier 2023 le nouveau président de HOP !. Il occupait auparavant les fonctions de directeur général adjoint Opérations de Transavia. Il a effectué toute sa carrière dans les métiers de l'exploitation. Il rejoint en 1989 la compagnie Air Inter, où il a occupé divers postes à la maintenance dont celui de responsable de l'engineering de la flotte Airbus A320. A partir de 1997, il rejoint les escales internationales d'Air France à New York, en Martinique et en Guadeloupe, en tant que chef d'escale régional. Il revient ensuite à Paris et devient en 2008 responsable du service Avion puis directeur du Centre de fret G1XL en 2010. Il intègre Transavia France en 2013, en tant de que directeur général adjoint Opérations et cadre responsable.

Olivier Mazzucchelli et Hervé Boury seront rattachés à Anne Rigail, directrice générale d'Air France. Ils seront tous les deux membres du Comité exécutif d'Air France.

"La décarbonation, et plus globalement notre capacité à mener notre activité de façon plus durable, font partie des principaux défis stratégiques que notre Groupe doit relever" a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général du Groupe Air France-KLM. " Je tiens à remercier Nathalie Stubler pour le travail remarquable qu'elle a mené avec ses équipes au sein de Transavia (France) tout au long des 7 dernières années. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à Olivier Mazzucchelli, en tant que nouveau Président de Transavia (France) à un moment charnière, alors que la compagnie se prépare à l'entrée en service, en 2023, des appareils de la famille Airbus A320NEO. Je tiens enfin à féliciter Hervé Boury, qui s'appuiera sur le travail de ses prédécesseurs pour préparer et assurer l’avenir à long-terme de HOP !".