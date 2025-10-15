Oasis, la nouvelle station orbitale d’Alatyr

On connaissait l’ambition d’Alatyr, jeune pousse fondée en 2023 par des anciens ingénieurs d’ArianeGroup et aujourd'hui basée sur le site de iX Campus à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines : développer des stations orbitales entièrement automatisées pour mener des expériences biomédicales ou pharmaceutiques en micropesanteur dès 2028 – et préparer la suite de la Station spatiale internationale, qui doit cesser de fonctionner en 2030.

Alatyr présente aujourd’hui un autre concept, baptisé Oasis, qui propose de nouvelles applications sur orbite grâce à une infrastructure robotisée modulaire et permanente, conçue pour héberger, ravitailler et entretenir des véhicules de logistique spatiale (in-orbit servicing).

Oasis pourra ainsi répondre aux besoins croissants de l'Europe en la matière, et pourra évoluer par l’ajout de modules pour accueillir des applications supplémentaires (recherche en micropesanteur, fabrication de matériaux, centre de données).

Le projet est mené avec dix autres entreprises membres de l’Union européenne, rassemblées au sein d’un conglomérat coordonné par Alatyr, mais dont l’identité n’est pas encore révélée.