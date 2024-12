Feu d’artifice de fin d’année pour Alatyr

Fondée en 2023 et aujourd’hui basée sur le site de iX Campus à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, la startup Alatyr (ex-Astrolab SAS) propose des stations orbitales robotisées équipées de laboratoires pour la recherche et développement en micropesanteur.

L’objectif est de faire progresser les soins de santé sur Terre, en exploitant les effets uniques de la micropesanteur sur l'expression des gènes et le comportement cellulaire.

La jeune pousse, portée par deux anciens cadres d’ArianeGroup, Emeric Lhomme (HEC) et Mathieu Chaize (CentraleSupélec et MIT), finit l’année en beauté : Alatyr a ainsi dévoilé son site internet, elle est devenue membre de la Fédération internationale d’astronautique (International Astronautical Federation), de l’Alliance NewSpace France et du centre d’innovation européen Way4Space, et elle a décroché son premier contrat : une réponse à l’appel d’offre de l’Agence spatiale européenne sur les installations commerciales multi-utilisateurs en orbite basse.

Last but not least, Alatyr recrute : offres à consulter sur www.alatyr.space.