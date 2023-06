Astrolab SAS, startup du New Space Made in France

« Révolutionnez votre R&D. Transformez le monde. »

Fondée il y a quelques semaines par Emeric Lhomme (HEC) et Mathieu Chaize (CentraleSupélec et MIT), deux anciens cadres d’ArianeGroup, Astrolab SAS a pour ambition de révolutionner la Recherche et Développement en micropesanteur grâce à des stations robotisées équipées de laboratoires – les premières au monde –, placées sur orbite basse et ravitaillées en mode automatique.

Accessibles