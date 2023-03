Nouvelles mobilités aériennes : Safran Electronics & Defense dévoile sa palette d'équipements

Safran Electronics & Defense et les nouvelles mobilités aériennes

"Derrière le terme « nouvelles mobilités aériennes », on retrouve plusieurs types de mobilités : les air-taxis (les plus médiatiques !) pilotés ou non, les commuteurs interurbains (avions régionaux à propulsion hybride ou électrique), et les drones de surveillance étendue ou de logistique, qu'ils soient civils ou militaires", rappelle d'entrée de jeu Safran Electronics & Defense qui poursuit : " tous partagent des défis multiples : volumétrie annoncée importante, incertitude sur le calendrier de développement, d'entrée en service et de montée en cadence, enjeux de certification majeurs, etc. Fort de son expertise de plusieurs décennies dans la conception, la fourniture et le support d'équipements critiques pour aéronefs certifiés, Safran Electronics & Defense s'engage d'ores et déjà auprès des acteurs de ces mobilités d'avenir". Le décor est posé. Reste à souligner les enjeux.

Les étapes de la certification et du ramp up

Tous ces acteurs de ces mobilités d'avenir "recherchent la solidité d'un partenaire capable de les emmener jusqu'à la certification. Un atout d'autant plus crucial dans un paysage incertain : leur besoin est celui d'un accompagnement sur le long terme. La légitimité de Safran Electronics & Defense dans le domaine repose sur le déploiement en service de nos équipements, depuis des décennies, dans des plateformes certifiées au plus haut niveau d'exigence", souligne l'équipe marketing de Safran Electronics & Defense qui met en avant un deuxième atout "pour répondre aux ambitions de volumes importants de ces nouvelles mobilités : la maîtrise complète de notre chaîne industrielle. Disposer d'une capacité de production installée et d'une expertise éprouvée dans la gestion des montées en cadence de fabrication est un avantage majeur que Safran Electronics & Defense est à même de garantir à ses clients".

Centrale de navigation SkyNaute et calculateur UCAP

D'autant que Safran Electronics & Defense annonce d'ores et déjà "plusieurs références dans les nouvelles mobilités aériennes". Et de mettre en avant sa centrale de navigation SkyNaute qui, "outre ses performances en termes de précision et de fiabilité, dispose d'un argument massue : elle est 30 % plus légère et compacte que les autres centrales de sa catégorie, ce qui la rend particulièrement adaptée aux nouvelles mobilités aériennes". Autre équipement mis en avant le calculateur UCAP. "Autre fonction critique en termes de sécurité pour ces nouvelles mobilités : les commandes de vol. Intégré dans une chaîne de développement et de validation logicielle automatisée et doté d'une remarquable puissance de calcul, UCAP (Ultra-Compact Avionics Platform), plateforme de calcul optimisée et scalable, porte le fonctionnel des commandes de vol. Sa faible masse et sa flexibilité de mise en œuvre dans l'architecture client en font la solution idoine pour les nouvelles mobilités urbaines".

Et ce n'est pas tout

Autres équipements et savoir-faire pour les nouvelles mobilités aériennes : la balise de détresse Ultima AF aussi disponible (sur étagère et qui "s'adapte parfaitement aux nouvelles mobilités aériennes, notamment en termes de certification : elle répond à l'ETSO C126c et couvre les besoins de certification transverse relatifs aux normes CS-25, CS-23, etc.". Mais aussi "des solutions de commandes de pilotage et de panneaux de cockpit pour créer un cockpit adapté à leurs spécificités : volume disponible, taille et types de pilotage notamment". Enfin, les équipes de l'entreprise travaillent à proposer d'autres équipements : "l'éclairage extérieur, outil indispensable notamment pour les air-taxis, dont l'intégration avec l'aéronef doit demeurer aérodynamique et esthétique" ainsi que "l'actionnement des commandes de vol, pour lequel nous mettons à profit notre expertise technologique dans l'actionnement électrique critique, notamment tirée de l'actionnement de pilotage de nombreux modèles d'hélicoptères civils et militaires".