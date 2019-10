Nouvelle tournée en Asie pour l'Airbus A220

L'Airbus A220 repart pour une nouvelle tournée de démonstration en Asie et cette fois la cible est le sud de l'Asie-Pacifique. Comme pour la première fois, l'avion utilisé est un A220-300, propulsé par des moteurs Pratt & Whitney PW1500G mais cette fois habillé aux couleurs de la compagnie aérienne lettone airBaltic. La première escale de la tournée aura lieu dans l’état insulaire de Vanuatu dans le Pacifique, pays d’origine d’Air Vanuatu, le client de lancement de l'A220 dans cette région avec une commande ferme pour deux Airbus A220-300 et deux A220-100. L'appareil se rendra ensuite en Australie (Sydney et Brisbane), en Nouvelle-Zélande (Auckland), en Nouvelle-Calédonie (Nouméa) et en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Port Moresby), avant de faire escale au Cambodge (Phnom Penh) et en Inde (Bangalore et New Delhi) sur le trajet retour vers l'Europe. Des expositions statiques sont prévues à chaque escale, ainsi que des vols de démonstration pour les dirigeants de compagnies et d'autres invités. La première tournée s'était déroulée du 29 juillet au 6 août. Après une escale à l'aéroport de Séoul-Incheon (Corée du Sud), l'Airbus A220 s'était envolé vers Yangon (Birmanie) pour se rendre ensuite à Hanoï (Vietnam), Bangkok (Thaïlande) et Kuala Lumpur (Malaisie) pour rejoindre Nagoya (Japon).