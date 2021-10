Nouvelle jetée internationale à l'aéroport de Bordeaux

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac a inauguré le 7 octobre sa nouvelle jetée internationale. Une coursive transparente relie le Hall A de l'aéroport à un nouveau bâtiment de 3000 m2, dont 2000 m2 pour les voyageurs, avec 4 salles d'attente qui s'étendent sur 1 000 m2 qui offrent une vue panoramique sur la piste d'envol. Inscrite au plan de modernisation aéroportuaire, cette construction érigée côté piste est la première infrastructure HQE (Haute qualité environnementale) de l'aéroport de Bordeaux, qui a obtenu pour cela une certification de niveau "excellent".

-11% de consommation énergétique

La jetée est notamment couverte d'un vitrage spécial qui allie protection contre la surchauffe solaire et réduction des nuisances acoustiques et apporte beaucoup de lumière naturelle. A la tombée du jour, l'éclairage intérieur est assuré par des lampes LED. Une excellente qualité d'air est assurée par des sondes de CO2 et une régulation constante des débits avec un renouvellement par filtre à charbon. Le confort hygrothermique est assuré par le chauffage et la climatisation apportés par le réseau de chaleur de l'aéroport, et un contrôle d'ambiance permanent. La consommation énergétique du bâtiment est de 11% inférieure à celle d'un aéroport conforme à la régulation thermique la plus récente. Dans le domaine de l'eau, il permet l'économie annuelle de 1000 m3 d'eau potable, soit l'équivalent de 200 000 chasses d'eau. Les matériaux intérieurs ont été sélectionnés pour émettre le moins de polluant possible. Les bois sont issus de forêts gérées durablement, et des matériaux entièrement naturels et recyclables composent plus de 90% du linoléum revêtant le sol.

Nouveaux sas PARAFE au hall A

La nouvelle infrastructure et ses commerces duty free (restauration et terrasse) s'inscrivent dans une évolution plus générale à l'échelle du hall A. Ces derniers mois, les systèmes de contrôle de sureté ont été revus, avec notamment la modernisation du poste d'inspection filtrage redimensionné et la mise en place de sas biométriques "PARAFE" (Passage Rapide aux Frontières Extérieures) pour les arrivées comme pour les départs internationaux, c qui permet de gagner de la fluidité dans le parcours passager.