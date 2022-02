Nouveau coup de pouce de la Chine pour son transport aérien

Un premier plan de soutien dès mai 2020

Dès le mois de mai 2020, les compagnies aériennes chinoises, comme toutes les entreprises du pays brutalement impactées par les conséquences de la pandémie de Covid-19, ont bénéficié de mesures de soutien massives sous diverses formes : émissions obligataires facilitées pour le remboursement d'obligations ou intérêts d'emprunt arrivant à échéance en 2020, facilité d'emprunts avec des taux d'intérêts revus à la baisse, report de remboursement d'emprunts et d'intérêts de la dette et financement direct par nombre de sièges kilomètres à raison de 0,0176 yuan par siège-kilomètre sur les lignes opérées en partage de codes et 0,0528 yuan par siège-kilomètre sur les lignes exploitées par une seule compagnie aérienne.

Nouvelles mesures de soutien pour le transport aérien chinois

Pour autant, le gouvernement chinois vient d'annoncer une nouvelle série de mesures de soutien pour le transport aérien : le volet émissions obligataires est prolongé de même que la subvention directe au siège-kilomètre. S'ajoute la suspension du paiement anticipé de la TVA tout au long de l'année 2022. Les compagnies aériennes n'ont pas été et ne sont pas les seules à bénéficier de ces mesures. Les aéroports n'ont pas été oubliés. D'autant que leur rôle reste clef pour les années futures comme le montre le dernier plan de développement présenté en janvier dernier par les autorités chinoises de l'aviation civile (CAAC).

Des carnets de commande à sec chez Airbus et Boeing ?

Ce nouveau train de mesures intervient alors que les carnets de commande des compagnies aériennes chinoises arrivent progressivement à sec. Selon différentes projections de livraisons sur les prochaines années et au regard des informations données par Airbus et Boeing, le transport aérien chinois, hors loueurs, n'avait plus que 226 appareils Airbus et Boeing à réceptionner à fin janvier 2022 avec une part plus importante pour Boeing (63 %) en raison des 737 MAX qui n'ont pu être livrés. Reste la question des clients non identifiés, soit 818 avions chez Boeing et 405 chez Airbus. Avec pas moins de 711 Boeing 737 MAX dont une grosse partie destinée à des clients chinois, estiment certains observateurs qui ne sont pas forcément certains.