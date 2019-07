Nouveau comité exécutif chez Airbus Helicopters en septembre 2019

Airbus Helicopters met en place un nouveau Comité exécutif à compter du 1er septembre 2019 en vue de simplifier son organisation et de renforcer la collaboration transversale au sein de l’entreprise.

« La simplification de notre organisation reflète notre ambition d’améliorer notre efficacité et de faciliter la collaboration au sein de l’entreprise. Pour y parvenir, nous avons regroupé certaines fonctions au sein de différentes organisations spécifiques telles que Programs, Quality & Aviation Safety et Operations (programmes, qualité et la sécurité aérienne et les opérations). L’intégration des fonctions Strategy, Digital Transformation (DTO) et Company Transformation (stratégie, transformation numérique et société) au sein du Comité exécutif est essentielle pour préparer l’avenir de notre entreprise », a déclaré Bruno Even, pdg d’Airbus Helicopters. « Je suis convaincu que cette nouvelle équipe contribuera à renforcer notre performance et à apporter de la valeur à nos clients.»

Les modifications apportées au Comité exécutif d’Airbus Helicopters sont les suivantes :

Alain Flourens, actuellement Executive Vice-President Industry, est nommé Executive Vice- President Operations, responsable des fonctions Industry et Procurement.

Wolfgang Schoder, actuellement Executive Vice-President Light Helicopters and Governmental Programs, est nommé Executive Vice-President Strategy et conserve sa fonction de Directeur général d’Airbus Helicopters Allemagne et d’interlocuteur auprès des autorités allemandes.

Matthieu Louvot, actuellement Executive Vice-President Customer Support & Services, est nommé Executive Vice-President Airbus Helicopters Programs, succédant ainsi à Wolfgang Schoder à la direction des programmes d’hélicoptères légers et gouvernementaux à compter du 1er septembre 2019. Il dirigera ensuite la nouvelle organisation intégrée Airbus Helicopters Programs à compter du 1er janvier 2020.

Christoph Zammert, actuellement Head of Program Support, est nommé Executive Vice- President Customer Support & Services et siègera au Comité exécutif d’Airbus Helicopters.

Mathilde Royer, actuellement Head of Global Set-up Optimization, est nommée Digital Transformation Officer & Head of Company Transformation et siègera au Comité exécutif d’Airbus Helicopters.

Bernhard Weigl, actuellement Head of Aviation Safety and Quality, siègera au Comité exécutif d’Airbus Helicopters.