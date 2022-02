Northrop Grumman tire son second missile anti-radar AARGM-ER

Second tir d'essai de l'AARGM-ER

Northrop Grumman a annoncé la réussite du deuxième essai en vol de son missile guidé avancé anti-radiation à portée étendue (AARGM-ER) AGM-88G. L'US Navy a tiré le missile à partir d'un avion F/A-18 Super Hornet le 21 janvier à Point Mugu Sea Range, au large de la côte sud de la Californie. Le missile a exécuté un profil à portée étendue, engageant une cible émettrice terrestre située sur l'île de San Nicholas.

Capacité opérationnelle initiale en 2023

Le missile antiradar à longue portée a effectué son deuxième tir réel avec succès. "Ce deuxième essai en vol a permis de vérifier la capacité de l'AARGM-ER à détecter, identifier, localiser et engager un système radar de défense aérienne basé à terre à longue distance", a déclaré le capitaine A.C. Dutko, directeur de programme de l'US Navy. Northrop Grumman est actuellement sous contrat pour livrer des unités de production de l'AARGM-ER afin de soutenir une mise en service de la capacité opérationnelle initiale (COI) en 2023. En décembre 2021, Northrop Grumman a reçu un contrat de 45,6 millions de dollars pour le deuxième lot d'AARGM-ER LRIP (autorisation de production initiale à faible taux).

Intégration en cours sur les F/A-18E/F Super Hornet et EA-18G Growler et F-35A/B/C

L'AARGM-ER exploite les capteurs, l'électronique et les modèles numériques de pointe existants de l'AARGM avec l'ajout d'un nouveau système de propulsion à moteur-fusée solide et d'une ogive avancée. L'AARGM-ER est en cours d'intégration sur les avions F/A-18E/F Super Hornet et EA-18G Growler de la Marine ainsi que sur les avions F-35A/B et C.