Northrop Grumman modernise les radars des F-16 de la Garde nationale aérienne américaine

AN/APG-83...

L'US Air Force a terminé l'installation du radar SABR AN/APG-83 de Northrop Grumman sur les F-16 de la Garde nationale aérienne afin de répondre à un besoin opérationnel émergent conjoint (JEON) du Commandement du Nord des États-Unis pour la défense du territoire. Le SABR prolonge la viabilité et la fiabilité opérationnelles des F-16 de la Garde nationale aérienne et offre aux pilotes des capacités radar de chasse de 5e génération.

...Sur 72 F-16 de l'ANG

Avec cette mise à niveau, le radar APG-83 vole de façon opérationnelle sur 72 jets stationnés dans neuf bases de la Garde nationale aérienne des États-Unis à travers le pays. Northrop Grumman fournit le radar de contrôle de tir SABR APG-83 Active Electronically Scanned Array (AESA) pour le F-16 avec des capacités avancées dérivées de la famille de radars AESA de chasseurs de 5ème génération. La largeur de bande, la vitesse et l'agilité accrues de l'APG-83 permettent au F-16 de détecter, de suivre et d'identifier un plus grand nombre de cibles plus rapidement et à plus longue portée. Ce radar est doté d'une cartographie radar à ouverture synthétique haute résolution, utilisable par tous les temps, afin de présenter au pilote une image de grande surface pour une identification et une frappe plus précises des cibles.

Des capacités largement supérieures...

Le radar SABR de Northrop Grumman avait été sélectionné par Lockheed Martin en juillet 2013 pour équiper les F-16 modernisés destinés aussi bien à l'US Air Force qu'à l'exportation. « Les radars actuellement montés sur les F-16 ont des capacités limitées en termes de cibles car ils sont lents et nécessitent de grandes quantités d'énergie pour répondre rapidement et identifier un grand nombre de cibles manoeuvrant à haute vitesse », commentait (déjà !) en 2015 Jon Haser, technicien sous-traitant qualité au sein du 416th Flight Test Squadron à Edwards AFB, à l'occasion des premiers essais de l'US Air Force du radar sur un F-16.

...pour un radar dérivé des APG-77 et -81

Les capacités de ce radar AESA sont dérivées de celles de l'APG-77 qui équipe le F-22 et de l'APG-81 que l'on trouve, lui, sur le F-35. Le SABR est conçu pour être monté sur le F-16 sans nécessiter aucune modification de structure, d'alimentation ou de refroidissement. L'APG-83 est, également, le radar standard des F-16 de Blocks 70-72 (Super Viper) ex F-16IN et concurrent malheureux du Dassault Rafale. Ce même radar servira au processus de mise à niveau des F-16 V pour des clients potentiels tels que la Grèce, Singapour, la Corée du Sud et Taïwan.