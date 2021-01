Northrop Grumman fournira la suite de guerre électronique du F-16

L’US Air Force a sélectionné Northrop Grumman pour fournir la suite de guerre électronique pour sa flotte de F-16. Cette capacité essentielle protégera les pilotes en détectant, en identifiant et en défaisant les systèmes de menace avancés. L’entente a été émise dans le cadre de l’Initiative d’acquisition système ouvert de la Force aérienne (Open System Acquisition Initiative, OSAI) du Consortium SOSSEC pour le prototypage. Northrop Grumman continuera de faire équipe avec des entrepreneurs de défense non traditionnels pour l’exécution de ce projet OTA (Other Transaction Agreement).

Plus de protection pour les pilotes de F-16

« La suite de guerre électronique augmentera considérablement la protection des opérateurs de F-16 dans l’exécution de leurs missions dans des environnements de plus en plus contestés », a déclaré Ryan Tintner, vice-président, navigation, ciblage et survie chez Northrop Grumman. « Ce système s’appuie sur notre expérience acquise à partir de multiples programmes pour créer une solution efficace et abordable pour le Viper », ajoute Ryan Tintner. Le système fournit des capacités de détection radar sur un spectre étendu, d’identification des menaces et de contre-mesures avancées. Son interopérabilité avec le radar Aesa AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR), également construit par Northrop Grumman, destiné lui aussi au F-16 et qui est dérivé des APG-77 et -81 qui équipent réciproquement le F-22 et le F-35 a été prouvée.

Système à architecture ouverte

La suite de guerre électronique tire parti d’un système ouvert, avec une architecture ultra large bande offrant une plus grande bande passante instantanée, nécessaire pour vaincre les menaces modernes. Ce système partage une base technologique commune avec les récepteurs d’avertissement radar AC/MC-130J Radio Frequency Countermeasures Program et AN/APR-39. La configuration de la suite de guerre électronique est évolutive pour répondre aux besoins opérationnels des partenaires américains et internationaux en configuration interne ou en pod.

