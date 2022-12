Northrop Grumman et l'USAF dévoilent le tout premier bombardier B-21 Raider

Lors d'une cérémonie sur la base aérienne de Palmdale, Northrop Grumman et l'US Air Force ont dévoilé au grand public le premier bombardier stratégique B-21 Raider. Cet appareil représente le futur de l'aviation stratégique de l'US Air Force et intègre de nouveaux systèmes, une furtivité très avancée et peut remplir de nombreuses missions.

Cérémonie tant attendue Ce 3 décembre, vers 2h00 du matin heure de Paris, Northrop Grumman et l’US Air Force (USAF) ont organisé une cérémonie afin de dévoiler au grand public le tout premier B-21 Raider. Cette cérémonie a lieu près de 34 ans après la même cérémonie mais qui concernait à cette époque le B-2 Spirit. La cérémonie a été ouverte par l’hymne américain et surtout, le passage des trois modèles de bombardiers stratégiques en service au sein de l’US Air Force Global Strike Command : 1 B-52H Stratofortress

1 B-1B Lancer, qui a mis sa poste combustion à la verticale de la base aérienne

1 B-2A Spirit Après l’intervention de Kathy J. Warden, la PDG et présidente de Northrop Grumman, le hangar situé derrière elle s’est ouverte avec le B-21 mais toujours sous sa toile. Une fois celle-ci retirée, le B-21 a été tiré en dehors du hangar par un tracteur de piste. 80 raiders L’amiral Christopher W. Grady, le vice-président des chefs d’état-major interarmées a ensuite pris la parole et notamment donné quelques informations sur le B-21 et notamment rappelé sa dénomination. le terme Raider fait référence aux80 pilotes, bombardiers et mitrailleurs qui ont pris part au raid de Doolittle ; Ainsi, le 18 avril 1942, 16 bombardiers moyens spécialement modifiés décollent du pont du porte-avions USS Hornet (CV-6, classe Yorktown). Celui-ci se trouve dans l’océan Pacifique, non loin des côtes japonaises. Au total, 15 bombardiers s’écraseront, 1 bombardier est interné en Union Soviétique. Sur les 80 raiders, 3 mourront suite aux tirs japonais, 8 seront fait prisonniers (dont 4 ne reviendront pas de captivité). Les autres rejoindront les lignes alliées en Chine (les services secrets soviétiques organiseront secrètement le rapatriement de l’équipage de l’avion interné en URSS en permettant à l’équipage de traverser la frontière avec l’Iran, alors sous-contrôle anglais, le 11 mai 1943). [Article en cours de rédaction] La cérémonie s'est terminée vers 02h38 (heure de Paris).