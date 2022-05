Le premier vol du B-21 Raider repoussé en 2023

L'Armée de l'Air américaine a annoncé le 20 mai dernier que le premier vol du bombardier stratégique furtif B-21 Raider est reporté pour 2023. L'USAF n'a donné aucune cause à ce délai mais a toutefois précisé que ce changement n'impacterai en rien les coûts, prévisions et performances du programme.

Actuellement, au mois un appareil est entièrement construit. L'USAF avait annoncé qu'il était entré au début de cette année dans la phase d'essai au sol statique ( article sur le sujet ). Il s'agit d'un programme extrêmement ambitieux pour le Pentagone. En effet, ce nouvel avion doit remplacer les bombardiers B-1B et B-2 en service. Rien que pour l'année fiscale 2023, la Force aérienne américaine prévoyait de financer le projet à hauteur de 3,2 milliards de dollars en recherche, développement, essais et évaluation (RDT&E).