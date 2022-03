Le premier bombardier furtif stratégique américain B-21 Raider effectue ses premiers essais au sol

Les premiers essais réels

Il y a presque un mois, l'USAF annonçait que six B-21 Raider étaient à différents stades de construction et que des essais informatiques étaient en cours pour pré-approuver le bon fonctionnement de ces derniers ( article spécifique à ce sujet disponible ici ). Aujourd'hui l'assemblage du premier B-21 Raider est terminé. Le premier Raider va alors rentrer dans une phase d'essais au sol. Il n'est pour l'instant pas question de faire rouler l'appareil mais de d'abord tester les différents systèmes en statique : il s'agit pour le personnel de Northrop Grumman de lancer les différents systèmes électroniques et de les tester, de vérifier l'intégrité structurelle de l'avion et des différentes conduites et réservoirs d'huile, de kérosène,... le tout, pour vérifier l'état de bon fonctionnement de l'appareil avant le début des essais de roulage et enfin, des tests en vol.

Cette étape va aussi permettre de récolter les différentes données réelles de l'appareil et ainsi, les comparer avec les données affichées par le système d'essai informatique. Si les qualités de celui-ci se confirment, la précision de développement des futurs appareils militaires sera augmentée tout en réduisant les coûts de développement et d'essais en vol d'appareils dont le comportement est plus difficile à simuler. Les États-Unis ne sont pas les seuls à utiliser ce type de programme d'essai informatique puisque la France possède également cette technologie et l'a déjà utilisé pour certains programmes de drones. Elle sera aussi utilisée pour développer le SCAF ( voir l'article centré sur ce sujet ).

Et après les essais statiques ?

La future étape sera de voir le comportement de l'appareil lors d'essais de roulage assistés et puis en complète autonomie. La phase suivante sera cruciale car il s'agira d'effectuer le premier vol du B-21. Aucune date exacte concernant ce vol n'a encore filtré. Deux informations sont toutefois disponibles : le calendrier est pour l'instant tenu et le vol aura lieu cette année si les tests précédemment listés seront concluants. De plus, le trajet est aussi connu ; l'avion décollera de "Plant 42" (Californie) pour atterrir à la base d'Edwards toute proche (Californie également). L'avion y effectuera ensuite toute la batterie d'essais en vol en conditions réelles.