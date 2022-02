Les systèmes de 6 B-21 Raider approuvés lors d'essais "en vol" informatiques

Des essais sans appareil

Les États-Unis ont confirmé récemment que six bombardiers furtifs B-21 Raider avaient vus leur système de contrôle de carburant approuvé, et ce, malgré le fait qu'aucun des six avions n'est encore sorti des usines. L'explication se retrouve dans l'informatisation des essais des futurs appareils de l'USAF. En recréant un univers se rapprochant de la réalité (terrain, condition météo, avions, véhicules, armement, comportement des matériaux,...) et grâce à une modélisation très précise du B-21 Raider, de nombreux systèmes ont été testé, en ce compris, le système de contrôle de carburant. Cette technique va permettre à l'USAF de diminuer le temps requis aux essais réels mais aussi au constructeur de pouvoir anticiper des pannes ou problèmes mécaniques.