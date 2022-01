Rafale F4, NGAD, drones ailiers : la simulation pour préparer le futur

Etape suivante : interopérabilité totale

L'un des prochains travaux de Shyeld sera d'intégrer des simulateurs "officiels" de plusieurs types d'avions et systèmes afin d'en étudier l'interopérabilité. Jusqu'à présent, chaque type d'aéronef avait son simulateur propre, permettant de réaliser des missions lui étant spécifiques, mais une patrouille mixte entre différents systèmes ne pouvait être réalisée qu'en exercice réel. On pourra donc organiser des missions interalliées réunissant Rafale, F-35 et systèmes de défense sol-air dans un même environnement, chacun utilisant son simulateur propre et ne partageant que les données souhaitées : position, vitesse, éclairage d'une cible, tir d'un missile...

Pour aller encore plus loin, le Rafale au Standard F4 permettra une connectivité entre l'avion réel et ces environnement simulés, permettant d'accroître le réalisme des missions via le partage de données en Liaison tactique L16, c'est le concept du live virtual constructive. Un moyen de permettre des missions bien plus massives à l'heure du retour de la haute intensité, une capacité de montée en puissance très rapide lorsque les systèmes intégreront les forces, le tout pour un coût très réduit par rapport aux heures de vol habituellement nécessaires pour une telle montée en puissance.