Le B-21 Raider aura son drone-bombardier-furtif d'accompagnement

Four-Plus-One : le futur de l'USAF

Le plan 4+1 est encore une fois confirmé. Ce plan regroupe les appareils de combat qui équiperont l'USAF à l'horizon 2030-2035 :

Le F-22 qui sera modernisé (armement, nouveau logiciel, nouveaux capteurs) pour garantir une supériorité aérienne en attendant l'arrivée du Next Generation Air Dominance system (NGAD), appareil de sixième génération (le premier vol aurait été réalisé en septembre 2020).

(NGAD), appareil de sixième génération (le premier vol aurait été réalisé en septembre 2020). Le F-35A en tant que chasseur-bombardier furtif tactique de cinquième génération, accompagné du drone Loyal Wingman actuellement développé en Australie par Boeing.

Le F-15EX, avion de quatrième génération mais largement remanié pour retrouver une puissance de feu aérienne accrue grâce à ses capacités améliorées.

Le F-16 qui continuera à être modernisé et sera utilisé pour des missions ne demandant pas d'utiliser un avion furtif (protection du territoire américain). L'USAF a d'ailleurs récemment annoncé que 608 F-16 allaient être modernisés, pour un total de 2,6 milliards de dollars.

Et en +1, le A-10, dont la flotte vient de terminer une modernisation, baptisée suite 10. Cette dernière donne désormais la possibilité au pilote d’engager des cibles multiples avec trois armements différents, le tout en un seul passage. La suite 11 serait en cours de développement ( voir l’article publié sur ce sujet ).

Deux nouveaux drones

Lors de son discours, le Secrétaire a émis des précisions sur le NGAD : l’appareil sera piloté mais il pourra être accompagné d’un drone beaucoup moins cher, autonome et sans équipage. Ce dernier pourra utiliser une large gamme de capteurs et d'armes, permettant la création d'un "système de systèmes".

L'USAF cherche aussi un drone pouvant accompagner les B-21 Raider. Il doit absolument être opérationnellement utile et rentable (les coûts d'achat et de maintenance sont très importants pour l'existence de ce futur drone). Il permettra aussi de compléter le B-21 pour des fonctions inaccessibles à un bombardier qui se veut furtif : reconnaissance et utilisateur de radars (ISR), relais de communication, encore guerre électronique offensive,... Il n'y a aujourd'hui pas encore de précisions quant aux capacité précises du drone ou ses spécifications, mais il sera nécessairement de grande taille pour accompagner le B-21 dans ses missions a plusieurs milliers de kilomètres. Les premiers fonds pour ce nouveau drone seront alloués en 2024.