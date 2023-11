Norse Atlantic Airways réalise une première en faisant atterrir un Boeing 787 en Antarctique

C'est une première mondiale qu'a réalisé la compagnie norvégienne Norse Atlantic Airways le 16 novembre en faisant atterrir un de ses Boeing 787 Dreamliner sur l'aérodrome de Troll (QAT), en Antarctique.

Atterrissage sur une piste de "glace bleue"

Au delà du très bon "coup" de communication, le vol de Norse Atlantic Airways a permis d'acheminer sur place des scientifiques de l'Institut Polaire Norvégien et d'autres pays et 12 tonnes de matériel de recherche pour les explorations polaires. Parti d'Oslo le 13 novembre, le vol NO787 réalisé avec le Boeing 787 immatriculé LN-FNC et baptisé "Everglades", a atterri au Cap en Afrique du Sud. Il a redécollé vers l'Antarctique mercredi 15 novembre à 23h03, pour atterrir jeudi en Antarctique.

L'aérodrome de Troll, qui appartient et géré par l'Institut Polaire Norvégien, qui exploite la station de recherche située à Jutulsessen, en Terre de la Reine Maud (portion de du continent Antarctique revendiquée par la Norvège), située à 235 kilomètres de la côte. L'Antarctique étant dépourvu de pistes d'atterrissages conventionnelles goudronnées, l'aérodrome de Troll est équipée d'une piste constituée en "glace bleue" de 3 000 mètres de long et de 60 mètres de large. L'aérodrome a ouvert en 2005 et n'avait accueilli jusqu'à présent que des avions de plus petites taille, allant jusqu'au Boeing 767. La Terre de la Reine Maud est une zone antarctique s'étendant sur 2 500 000 km2 et ses littoraux ont été découverts en 1929 et 1930 par les pionniers norvégiens de l'aviation Hjalmar Riiser-Larsen et Finn Lutzöw-Holm. Rappelons aussi que c'est un explorateur norvégien, Roald Amundsen, qui le premier a atteint le Pôle Sud le 14 décembre 1911, alors qu'il était engagé dans une course au pôle avec l'explorateur britannique Robert Falcon Scott.