Norse Atlantic Airways lance Los Angeles au départ de Paris CDG

La compagnie Norse Atlantic Airways continue de renforcer son réseau transatlantique entre l'Europe et les Etats-Unis. Le 1er mai, la low cost norvégienne a lancé une nouvelle liaison entre Paris CDG et Los Angeles exploitée à raison de six fréquences par semaine (du lundi au dimanche, à l'exception du mardi). Au départ de Paris CDG, le vol décolle à 16h15 et arrive à Los Angeles à 19h05 le même jour. Au retour, il décolle de Los Angeles à 21h00 (heure locale) pour atterrir à Paris à 17h00 le jour suivant. Les tarifs pour le vol débutent à 289 euros TTC l'aller simple en classe économique et à 669 euros TTC en classe premium. Le vol est exploité en Boeing 787 de 338 sièges, avec 56 sièges premium et 282 sièges de classe économique.

Deux Boeing 787 basés à Paris

Cet été, alors qu'elle a suspendu sa liaison hivernale vers Miami, la compagnie norvégienne opérera donc une liaison quotidienne entre Paris CDG et New York et une laison opérée six fois par semaine vers Los Angeles. Pour cela, Norse Atlantic Airways va basé deux de ses Boeing 787 à Paris. Cet été, la compagnie opèrera avec 12 Boeing 787 Dreamliner puisqu'elle a prolongé son contrat de leasing avec la compagnie Air Europa pour trois appareils. Elle devrait récupérer ses trois Boeing 787 l'année prochaine et aura donc une flotte complète de 15 appareils.

Un trafic de 1,5 million de passagers d'ici la fin de l'année

Norse exploite aussi des vols au départ de Oslo, Londres Heathrow, Berlin, Rome et Athènes vers les Etats-Unis (New York, Los Angeles, Fort Lauderdale, Washington, Boston et Orlando), vers Bangkok au départ d'Oslo et vers Bridgetown (la Barbade) et vers Montego Bay et Kingston (Jamaïque) au départ de Londres-Heathrow. Tout nouvellement, elle vient aussi de lancer depuis Londres-Heathrow des vols vers Cape Town (Afrique du Sud). Norse Atlantic Airways prévoit toujours d'atteindre ses premiers bénéfices à la fin de l'année 2024 et devrait atteindre un trafic total de 1,5 million de passagers.