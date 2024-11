Norse Atlantic Airways fait la passe de deux vers l'Antarctique

La compagnie aérienne Norse Atlantic Airways a achevé avec succès son deuxième vol charter dédié à la recherche scientifique, un an après avoir marqué l'histoire en faisant atterrir le premier Dreamliner sur la piste unique de glace bleue de l'Antarctique à l'aérodrome de Troll.

Le 15 novembre dernier à 10h55 heure locale, le Boeing 787 Dreamliner de Norse Atlantic, immatriculé LN-FNC et baptisé « Everglades », a atterri avec succès, transportant 10,5 tonnes d'équipements de recherche et des scientifiques pour l'Institut Polaire Norvégien et Aircontact. L'itinéraire a suivi le même trajet que le premier atterrissage historique de la compagnie l'an dernier : Oslo-Le Cap-Aérodrome de Troll-Le Cap-Oslo, avec un arrêt au Cap en Afrique du Sud, avant l’étape finale vers l’Antarctique.

Norse Atlantic Airways prévoit de réaliser un total de quatre vols charters vers l'Antarctique pour soutenir la recherche scientifique. Le Dreamliner, particulièrement adapté aux vols longue distance, est réputé pour son efficacité énergétique, lui permettant d’effectuer l’aller-retour entre Le Cap et l’Antarctique sans ravitaillement, offrant ainsi des avantages à la fois économiques et environnementaux. Sa grande soute a permis le transport sécurisé d’importants volumes d’équipements de recherche, essentiels aux opérations des stations de recherche scientifique isolées.