Norse Atlantic Airways étend encore son réseau européen

Norse Atlantic Airways continue à peaufiner son maillage européen. Après Londres, Oslo, Berlin et bientôt Paris-CDG, la compagnie norvégienne vient d'annoncer l'ouverture prochaine, à partir du 19 juin prochain, d'une nouvelle desserte quotidienne entre Rome-Fiumicino et New York-JFK. La ligne sera proposée à partir de 239 euros TTC l'aller simple en classe économique et 550 euros TTC l'aller simple en classe premium.

Rome, cinquième ville européenne pour Norse

Rome est donc la cinquième ville européenne desservie par Norse Atlantic Airways depuis sa création en mars 2021. Pour mémoire, la compagnie norvégienne va lancer à partir du 26 mars une desserte quotidienne entre Paris-CDG et New York-JFK (à partir de 219 euros TTC l'aller simple en classe économique et 528 euros TTC l'aller simple en classe premium).

4 destinations aux Etats-Unis pour Norse Atlantic Airways

La compagnie norvégienne dispose d'une flotte de 15 Boeing 787 Dreamliner. Ils sont tous équipés de deux classes des cabines : une classe économique de 282 sièges en configuration 3-3-3, et 56 sièges en classe premium configurés sur huit rangées en 2-3-2. A part New York-JFK, la compagnie, fondée par Bjørn Tore Larsen, PDG et actionnaire principal, dessert aussi aux Etats-Unis les villes de Los Angeles, Fort Lauderdale et Orlando. Elle a effectué son vol inaugural le 14 juin 2022 entre Oslo et New York-JFK.