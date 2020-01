Normandie : la filière aéro cartonne

Le travail de fond et le dynamisme de l'équipe dirigeante de Normandie AeroEspace ou NAE se traduit dans les chiffres. Le chiffre d'affaires total des membres de NAE a progressé de 19 % entre 2016 et 2018 pour s'élever à 3,7 Md€. Celui des PME augmente de 13 % tandis que celui des grands donneurs d'ordre enregistre une croissance de 21 %, passant de 2,2 à 2,7 Md€. La filière aérospatiale et de défense (ASDS) joue un rôle crucial dans ces progressions, notamment chez les PME-ETI qui voient leur chiffre d'affaires global ASDS augmenter de 22 %, passant de 269 à 328 M€ entre 2016 et 2018, souligne NAE qui précise : "69% des membres sont en croissance sur ces secteurs et 12% ont une situation stable. En 2018, 52 entreprises ont une hausse supérieure à 20% et 57% des PME/ETI ont un chiffre d’affaires ASDS supérieur à 30% de leur CA". Dans le même temps, l’effectif global de la filière aéronautique normande s'est accru de 8,5% avec 1667 emplois créés, soit 21 500 salariés à fin 2018 (emplois industriels). "Ce sont les PME qui affichent la meilleure évolution en matière de recrutements : +11%, tandis que l’évolution chez les grands donneurs d’ordre s’élève à 6,6%", souligne NAE.

On note une nette progression du chiffre d’affaires à l’export qui enregistre au global, toutes PME confondues, une croissance de 24%, passant de 195 M€ en 2016 à 242 M€ en 2018. Un résultat qui confirme la pertinence de la stratégie déployée depuis deux ans par NAE pour accompagner et accélérer le développement de ses membres à l’international : ainsi 49% des PME sont en croissance à l’export. En 2018, une PME sur deux a un chiffre d’affaires export supérieur à 10% et 24% des membres ont un CA export supérieur à 30%. « Nous nous réjouissons de ces progressions dans tous ces domaines où nous menons aux côtés de nos membres des actions stratégiques et de terrain pour favoriser leur développement. Développer leur attractivité et leur compétitivité, tant sur le plan régional que sur les plans national et international, reste notre moteur principal. Et nous présenterons dans quelques semaines notre plan stratégique 2020/2022 lors de la signature de notre contrat filière triennal » souligne Philippe Eudeline, Président de NAE.