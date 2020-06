Nice Côte d'Azur accélère la reprise de son trafic

A la faveur du déconfinement, de plus en plus d'aéroports français accélèrent le redéveloppement de leur trafic commercial passagers. C'est notamment le cas de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Cet été, la plateforme niçoise proposera un total de 79 destinations dont 62 à l'international (Easyjet, Lufthansa, Austrian Airlines, Wizz Air, Brussels Airlines, Norwegian, SAS, Iberia, Vueling, Aegean, Air France, Aer Lingus, Ryanair, Alitalia, Air Baltic, Luxair, Volotea, KLM, Transavia, LOT, TAP Air Portugal, Blue Air, Tarom, Jet2). Pour mémoire, pour le mois de juin, il n'y avait encore que 9 destinations internationales prévues. "Toutes les capitales économiques, politiques et financières retrouvent leur liaison directe avec Nice tandis que les destinations de loisirs redeviennent accessibles à toute la région Sud"", se réjouit la direction de l'aéroport dans un communiqué.

Pour accompagner ce redécollage, le terminal 2 serait totalement rouvert dès le 1er juillet. Côté liaisons intérieures, l'aéroport de Nice proposera en juillet des lignes vers Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, Calvi, Figari, Lille, Lyon, Metz-Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse, avec Air Corsica, Easyjet, Air France et Volotea.