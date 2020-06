NHV prolonge son contrat offshore avec Ithaca Energy

En mer du Nord

NHV Group, l’un des principaux fournisseurs de services d’hélicoptères B2B, a annoncé le 15 juin 2020 qu’il a signé une prolongation de contrat de cinq ans avec Ithaca Energy (UK) Limited, fournissant des services d’aviation aux champs FPF-1 exploités par Ithaca Energy Group, Alba, Captain et Erskine en mer du Nord écossaise. La prolongation couvre une couverture de sept jours par semaine à partir d’Aberdeen et débutera en janvier 2021.

Deux hélicoptères H175

NHV fournira deux hélicoptères H175 (primaire + back-up) pour cette opération. Le H175, un hélicoptère de type super-moyen d’Airbus Helicopter, est spécialement conçu pour répondre aux besoins changeants de la mission dans l’industrie pétrolière et gazière. Le Groupe NHV, dont le siège est à Ostende en Belgique, est spécialisé dans les services d’hélicoptères B-to-B et a une forte présence géographique en Europe et en Afrique de l’Ouest.

HEMS et SAR

Le groupe mène des opérations à partir de plusieurs bases sur 2 continents avec une équipe de plus de 550 employés. NHV se concentre principalement sur l’industrie de la production d’énergie. NHV officie ainsi dans les hélicoptères services médicaux d’urgence (HEMS), les services maritimes, qui comprennent la recherche et le sauvetage (SAR), les parcs éoliens en mer et les services de pilotes portuaires.