NHV passe le cap des 70 000 heures de vol sur H175

NHV qui fête cette année ses 25 ans d'existence et d'opérations aériennes célèbre également le cap des 70 000 heures de vol sur Airbus Helicopters H175. La machine a débuté les vols chez NHV en 2014 et a depuis étendu la poursuite de ses activités en mer du Nord et en Afrique de l'Ouest.

70 000 heures de vol sur H175... La flotte d'Airbus H175 du groupe NHV a atteint plus de 70 000 heures de vol, représentant ainsi 50 % des 140 000 heures de vol totales du H175 dans le monde. L'histoire du H175 chez NHV a commencé en 2014, lorsque NHV Group est devenu le premier exploitant d'hélicoptères pour ce type d'appareil entrant dans la catégorie super moyen. Initialement, l'appareil a commencé ses opérations à partir de Le [Den] Helder, (commune néerlandaise située à l'extrémité nord de la province de Hollande-Septentrionale). Depuis, NHV a progressivement étendu ses opérations H175 aux autres bases de NHV situées en mer du Nord et en Afrique de l'Ouest. ...Et 25 ans d'activité pour NHV Aujourd'hui, NHV exploite huit H175 à Aberdeen et deux à Esbjerg. Cette année, le groupe NHV fête également ses 25 ans d'activité, passant d'une entreprise familiale à un groupe international réputé pour ses niveaux élevés de sécurité opérationnelle et de service à la clientèle. Jérôme Fagot, responsable du programme H175 chez Airbus Helicopters, a félicité NHV d'avoir atteint le chiffre remarquable de 70 000 heures de vol avec sa flotte de H175. "Cela représente plus de dix millions de miles nautiques parcourus en toute sécurité par leur flotte de H175 en soutien au secteur de l'énergie. secteur de l'énergie", a t-il commenté. Les 70 000 heures ont récemment inclus des vols de ferry autour du Royaume-Uni et de l'Europe, la poursuite du transport de passagers du COVID et une multitude de vols dédiés au retour des travailleurs de l'industrie offshore auprès de leurs familles.