NHV célèbre ses 25 ans d'activités

25 ans auparavant

Il y a vingt-cinq ans, le 15 mai 1997, NHV (acronyme de Noordzee Helikopters Vlaanderen, littéralement Mer du Nord hélicoptères Flandre) Group commençait officiellement ses opérations héliportées depuis Ostende, en Belgique. Les cofondateurs Eric Van Hal et Jef De Kinder ont lancé le NHV Group et depuis, la société a prospéré, passant d'une entreprise familiale à un groupe international comptant plus de 500 employés et une forte présence géographique en Europe et en Afrique occidentale.

Business to business

NHV Group est spécialisé dans les services d'hélicoptères B-to-B et opère avec une forte présence géographique en Europe et en Afrique occidentale. Le groupe mène ses opérations à partir de plusieurs bases sur deux continents avec une équipe de plus de 500 employés. NHV se concentre principalement sur l'industrie productrice d'énergie, y compris le secteur des énergies renouvelables. Le champ d'action du groupe comprend également les services maritimes, la recherche et le sauvetage (SAR) et les services de pilotage portuaire. Outre l'exploitation d'hélicoptères, NHV est un organisme de formation agréé (ATO) et un centre de service officiel pour son partenaire, Airbus Helicopters. En 2014, NHV Group est devenu le client de lancement mondial des hélicoptères H175 d'Airbus. Les deux premiers H175 étaient opérationnels fin décembre 2014 pour des missions pétrolières et gazières à Den Helder et aux Pays-Bas. NHV fournit également des solutions de maintenance, de réparation et de révision (MRO).

40 hélicoptères

En plus du soutien de sa flotte, NHV fournit des services de maintenance tiers étendus à une variété de clients civils et militaires. Le groupe dispose d'une flotte polyvalente de grande valeur de plus de 40 hélicoptères. L'actionnaire majoritaire du NHV est Ardian, la première société d'investissement privée au monde avec des actifs de 120 milliards de dollars US gérés ou conseillés en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.